Wanda Nara mostró su hospedaje en Turquía y lanzó una indirecta a Icardi: "No quiero la vida de antes"

La figura mediática se encuentra en Estambul para asistir a una gala de premiación, donde está nominada como "Mejor mujer del año".

Hoy 08:49

Wanda Nara mostró el lujoso hotel en el que se hospeda en Turquía y le envío un filoso mensaje a Mauro Icardi. La mediática está nominada a “Mejor mujer del año” en una entrega de premios y estará presente en el evento que se hará en la ciudad de Estambul.

Después de que la recibieran con ramos de rosas en el aeropuerto, se dirigió en limusina al hotel Cirgan Palace Kempinski Istanbul, donde se hospedará en los próximos días.

Tal como dejó ver en sus historias de Instagram, le dieron una habitación amplia con tonos blancos y bordó, que además tiene un increíble balcón con vistas a la ciudad. La cama estaba adornada con pétalos de rosas y ya tenía una bandeja de servicio al cuarto repleta de comida.

El detalle fue que la ex del futbolista decidió acompañar el posteo de un tema musical de Karol G, “Qué chimba de vida”. El fragmento elegido para la publicación, dice: "Trabajo duro, no quiero la vida de antes. Estoy haciendo dinero encerra' en la cabina, sin pisar a nadie, yo siempre ando en la mía... De noche una rockstar, de día Carolina. Estoy donde quería, qué chimba de vida, estoy viviendo la life que quería. Hablaron mal, los puse a tragar saliva, Esto es pa' los que dijeron que no podía...“.

Cabe recordar que la mediática podría encontrarse con Mauro porque él se fue este viernes a Estambul con la China Suárez. Su viaje es por un motivo laboral, ya que tiene que reunirse con el cuerpo médico del Galatasaray para evaluar el estado de su lesión tras la operación. Además, aprovechará sus días para recorrer con su novia.