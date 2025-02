Cuestión de Peso: Martín le hizo una romántica propuesta a Marianella en vivo

El participante asombró a su compañera durante la transmisión en vivo del programa.

Hoy 02:06

Fue uno de los momentos más lindos los que se vivió en Cuestión de Peso luego de que Martín le hiciera una importante propuesta a Marianella en vivo.

Todo comenzó cuando los participantes hablaron del importante paso que dieron los participantes luego de que el joven conociera a la familia de la chica con la que empezó un romance tras conocerse en el tratamiento.

Luego de ver el informe, Marianella dio que hablar al dejar en claro que no están de pareja: “No somos novios todavía. Estamos saliendo”, se apuró a decir en el estudio.

Mas tarde, Martín recogió el guante y sorprendió a Maru frente al conductor, el equipo médico y todos sus compañeros: “¿Puedo decir algo que me molestó de toda esta situación? Primero, a mí no me gusta que me estén apurando", lanzó.

"Las cosas llevan su tiempo, ¿no? Entonces que me digan que puedo ser esto, lo otro, o que no le pongo títulos a nada, es como que yo te diga ‘¿querés ser mi novia?", agregó, despertando la ternura que Marianella que acepto ser su novia y que selló el momento con un dulce beso.