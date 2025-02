El desgarrador mensaje de Yarden Bibas: “Lamento no haber podido protegerlos”

El padre de los niños argentinos que se convirtieron en un símbolo después del 7 de octubre de 2023 habló en público en el funeral y se dirigió a su familia con un conmovedor discurso.

Hoy 10:09

Con un dolor inconmensurable, Yarden Bibas habló hoy en el funeral de su mujer, Shiri, y sus hijos, Ariel y Kfir, asesinados en la Franja de Gaza y cuyos cuerpos fueron entregados la semana pasada por el grupo terrorista Hamas, que también lo tuvo a él secuestrado casi 500 días, a partir del ataque del 7 de octubre de 2023 que cambió su vida para siempre.

En un desgarrador discurso, que leyó con su hermana Ofri a su lado, Yarden dijo dos palabras en español en medio de su mensaje en hebreo, dado que su mujer era de origen argentino: “Mi amor”.

Shiri tenía 32 años, Ariel, cuatro, y Kfir, apenas ocho meses cuando fueron secuestrados por terroristas liderados por Hamas en su casa del kibutz Nir Oz, al sur de Israel, el 7 de octubre de 2023. Yarden Bibas había sido secuestrado primero, y estuvo siempre en cautiverio por separado. Fue liberado el pasado 1° de febrero, en el marco de una tregua entre Israel y Hamas, en un canje de rehenes israelíes por prisioneros palestinos.

“Recuerdo la primera vez que te dije ‘mi amor’. Fue al principio de nuestra relación. Me dijiste que solo te llamara así si estaba seguro de que te amaba, que no lo dijera descuidadamente. No lo dije entonces porque no quería que pensaras que me apresuraba a decir ‘te amo’. Shiri, te confesaré ahora que ya te amaba en ese entonces cuando dije ‘mi amor’”, dijo Yarden en su discurso de despedida, cargado de emoción y dolor.

“¡Shiri, te amo y siempre te amaré! ¡Shiri, sos todo para mí! Sos la mejor esposa y madre que podría haber. Shiri, sos mi mejor amiga”, continuó el hombre, quien adquirió la ciudadanía argentina durante su cautiverio.

“Mishmish, ¿quién me ayudará a tomar decisiones ahora? ¿Cómo se supone que debo tomar decisiones sin ti?”, dijo, en un mensaje a su mujer. “¿Recuerdas nuestra última decisión juntos? En la habitación segura, pregunté si debíamos ‘luchar o rendirnos’. Dijiste luchar, así que luché. Shiri, lamento no haber podido protegerlos a todos. Si solo hubiera sabido lo que sucedería, no habría disparado”.

En el mensaje, Yarden mencionó la repercusión que tuvo su caso en Israel y en el mundo y luego agregó: “Shiri, esto es lo más cerca que he estado de ti desde el 7 de octubre, y no puedo besarte ni abrazarte, ¡y eso me está destrozando!”.

“Shiri, por favor, cuídame... Protégeme de las malas decisiones. Escúdame de las cosas dañinas y protégeme de mí mismo. Cuídame para que no me hunda en la oscuridad. Mishmish, ¡te amo!”, dijo, profundamente conmocionado.

Más tarde, Yarden Bibas se dirigió a sus hijos, comenzando por Ariel, el mayor, a quien le decía “Chuki”.

“Chuki, Ariel, me hiciste padre. Nos transformaste en una familia. Me enseñaste lo que realmente importa en la vida y sobre la responsabilidad”, dijo. “Espero que no estés enojado conmigo por no haberte protegido como es debido y por no haber estado ahí para ti. Espero que sepas que he pensado en ti todos los días, cada minuto”.

“Espero que estés disfrutando del paraíso. Estoy seguro de que estás haciendo reír a todos los ángeles con tus tontas bromas e imitaciones. Espero que haya muchas mariposas para que las observes, como lo hacías durante nuestros picnics”, continuó.

“Chuki, ten cuidado cuando bajes de tu nube de no pisar a Toni... Enséñale a Kfir todas tus imitaciones y haz reír a todos allí arriba. Ariel, te quiero ‘más que nadie en el mundo, siempre en el mundo’, tal como solías decirnos”, cerró ese fragmento y luego le habló a su bebé, Kfir.

“Poopik, Kfir, no pensé que nuestra familia pudiera ser más perfecta, y luego llegaste tú y la hiciste aún más perfecta”, expresó. “Trajiste más luz y felicidad a nuestro pequeño hogar. Llegaste con tu dulce y cautivadora risa y sonrisa, ¡y me enganché al instante! Era imposible no mordisquearte todo el tiempo”, le dijo.

“Kfir, lamento no haberte protegido mejor, pero necesito que sepas que te amo profundamente y te extraño terriblemente. Extraño mordisquearte y escuchar tu risa. Extraño nuestros juegos matutinos cuando mamá me pedía que te cuidara antes de ir a trabajar. ¡Apreciaba tanto esos pequeños momentos y ahora los extraño más que nunca!”, expresó Bibas en un conmovedor final. “Kfir, ¡te amo más que nunca en el mundo, siempre en el mundo! Tengo tantas cosas más que decirte, pero las guardaré para cuando estemos solos”.

Despedida

Miles de personas se congregaron este miércoles en Israel para saludar el cortejo fúnebre con los restos de Shiri Bibas y sus dos hijos pequeños, convertidos en símbolo de la tragedia de los rehenes.

Los restos de los Bibas, de origen argentino, fueron devueltos el jueves pasado a Israel por el grupo terrorista como parte del acuerdo de tregua en la Franja de Gaza. En primer lugar, el cuerpo que en teoría pertenecía a Shiri Bibas no era de la mujer, por lo que fue entregado al día siguiente, mientras la tregua pendía de un hilo.

Hamas afirmó que los tres murieron en un bombardeo israelí sobre Gaza, mientras que Israel informó que, según el informe forense, fueron asesinados “a sangre fría” por los terroristas. Desde ambos lados coinciden que los tres murieron poco después de ser secuestrados.

El cortejo partió de Rishon LeZion, una ciudad al sur de Tel Aviv, hacia Nir Oz, el kibutz de la familia Bibas en el sur de Israel, a 100 kilómetros de distancia.

Una multitud se congregó en las veredas de Rishon LeZion con globos naranja, símbolo de los niños pelirrojos, ondeando banderas israelíes y fotos de Shiri, Ariel y Kfir.

“Es uno de los momentos más duros desde el 7 de octubre”, declaró al borde de las lágrimas un comentarista de la televisión israelí 12, que transmitió la procesión en vivo.

La ruta del cortejo se hizo pública para que los israelíes pudieran congregarse en diferentes puntos dado que la ceremonia fúnebre, que fue transmitida en directo, fue privada.

Shiri, Ariel y Kfir Bibas fueron enterrados juntos en un mismo ataúd, informó el diario The Times of Israel. El maestro de ceremonias del funeral, Carmit Palty Katzir, cuyos familiares fueron asesinados y secuestrados el 7 de octubre, dijo: “Permanecerán juntos y unidos, tal como Shiri envolvió a los niños, siempre, incluso en ese día maldito”.

Israel prometió destruir a Hamas tras los ataques del 7 de octubre, los más mortales en su territorio, que desataron la guerra en Gaza tras dejar más de 1200 muertos, en su mayoría civiles, y 250 rehenes que fueron trasladados a Gaza. La respuesta israelí en Gaza cobró la vida de más de 48.000 personas, según el Ministerio de Salud del territorio gobernado por Hamas, cifras que la ONU considera fiables.