Murió Gene Hackman, el legendario actor de Hollywood

Gene Hackman apareció muerto en su casa junto a su esposa y la mascota de ambos. Las autoridades investigan las circunstancias de los fallecimientos.

Hoy 08:22

El actor estadounidense Gene Hackman, de 95 años, fue encontrado muerto junto a su esposa, la pianista Betsy Arakawa, de 63, en su residencia de Santa Fe, Nuevo México, según informó la Policía local. Con más de 100 personajes a lo largo de su carrera, trabajó en las exitosas películas Contacto en Francia (The French Connection), Mississippi en llamas (Mississippi Burning), Tribunal en fuga (Runaway Jury) y las dos producciones de Superman de la década del 70 y 80.

La noticia de la muerte fue confirmada por el sheriff del condado, Adan Mendoza, al diario Santa Fe New Mexican, aunque no dio mayores detalles sobre las circunstancias en la que se produjo. La autoridad también reportó la muerte del perro de la pareja.

“Podemos confirmar que tanto Gene Hackman como su esposa fueron encontrados muertos el miércoles por la tarde en su residencia de Sunset Trail”, aseguró Mendoza.

“Se trata de una investigación en curso, pero en este momento no creemos que haya habido ningún delito. Todo lo que puedo decir es que estamos en medio de una investigación preliminar de la muerte, a la espera de que se apruebe una orden de registro”, agregó. Asimismo, buscó llevar tranquilidad y la comunidad y al vecindario al remarcar que “no hay peligro inmediato para nadie”.

La extensa trayectoria de Gene Hackman

Nacido en San Bernardino, California, el 30 de enero de 1930, Hackman no siempre supo que quería ser actor. A los 16 años abandonó su hogar para alistarse en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Mintió sobre su edad para que lo aceptaran y estuvo allí entre 1947 y 1952 como operador de radio de campo y después como periodista de radiodifusión, según indicó el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Posteriormente, se inscribió en la Universidad de Illinois para estudiar periodismo y producción de televisión. Unos años más tarde, a principios de la década del sesenta, encontró su vocación en la actuación.

A lo largo de su carrera interpretó más de 100 papeles, entre ellos el del villano Lex Luthor en las películas de Superman de 1978 y 1980, en las que compartió elenco con Christopher Reeve, Marlon Brando y Trevor Howard.

Ganó el Oscar al mejor actor principal por su papel de Jimmy “Popeye” Doyle en el thriller de William Friedkin Contacto en Francia (The French Connection) de 1971 y el de mejor actor de reparto por interpretar a Little Bill Daggett en el western de Clint Eastwood Los imperdonables (Unforgiven), de 1992.

Sus otros papeles nominados al Oscar fueron el de Buck Barrow en la película Bonnie and Clyde (1967) y el de Gene Garrison en Nunca canté para mi padre (I Never Sang for My Father) de 1970. Asimismo, una de sus interpretaciones más icónicas fue la del agente Rupert Anderson en la película de 1988 Mississippi en llamas (Mississippi Burning) donde compartió elenco con Francis McDormand, Willem Dafoe y Brad Dourif, bajo la dirección de Alan Parker.

También protagonizó Tribunal en fuga (Runaway Jury), La conversación (The Conversation) y Los excéntricos Tenenbaums (The Royal Tenenbaums), de Wes Anderson. Su última aparición en la gran pantalla fue en 2004 como Monroe Cole en Bienvenidos a Mooseport, película que coprotagonizó con Ray Romano bajo la dirección de Donald Petrie. Hacía más de 20 años se había retirado de la actuación.