Basualdo liquidó a Riquelme: "Tiene que dejar su ego y pensar más en Boca”

El Pepe criticó a Román por su gestión, en medio de la crisis futbolística xeneize.

Hoy 16:24

La eliminación de Boca en la Copa Libertadores ante Alianza Lima sigue generando repercusiones, y uno de los más críticos con la dirigencia fue José Basualdo. El exjugador del Xeneize apuntó directamente contra Juan Román Riquelme, cuestionando su gestión y su rol como vicepresidente del club.

"Como dirigente no me transmite nada. Tiene que dejar su ego y pensar más en Boca", afirmó en diálogo con Súper Deportivo Radio. Además, expresó su decepción con el ídolo: “Deja mucho que desear y nada que ver con lo que uno pensó que podía hacer. Habla de que esta es su casa y no se entienden los movimientos que hace”.

Duro mensaje y pedido de cambio

Basualdo también se refirió al malestar de los hinchas con el presente futbolístico del club y sugirió que Riquelme debería dar un paso al costado. "El crédito se lo va a dar la gente. Es la que tiene que presionar para que deje el cargo o enderece este barco, porque lo que está pasando es muy lamentable", sentenció.

En esa línea, recordó las críticas que el actual dirigente hacía cuando no estaba en el club y señaló su contradicción: “Cuando no estaba, se quejaba y ahora hace lo mismo. Tiene que ser más abierto, sin tanto ego. Si no escucha y siempre hace lo que él dice, debe mirarse al espejo y ver lo que pasó en estos años”.

Sobre el futuro, sugirió que Riquelme se asesore mejor o, en su defecto, renuncie. “Ojalá que cambie por el bien del equipo y si no, que deje el lugar a gente capaz que pueda volver a la normalidad como antes”, opinó.

Críticas al cuerpo técnico y la falta de protagonismo

El Pepe también analizó el trabajo de Fernando Gago, quien quedó en la cuerda floja tras la dura eliminación copera. “Se metió solo en la guillotina y se cortó la cabeza. Cedió demasiado, no fue claro y, por las ganas de querer dirigir a Boca como sea, lo llevó a otra derrota”, indicó.

Por último, dejó una fuerte sentencia sobre la actualidad del club: "Hace dos años que Boca no juega algo importante. La séptima (Copa Libertadores) queda cada vez más lejos, pero no porque no tenemos equipo, sino porque directamente ya no la jugamos”.