El duro cántico de La Bombonera contra el plantel de Boca: "Vayansé, no roben más"

En la salida del equipo de Fernando Gago estallaron fuertes hits tras la eliminación contra Alianza Lima en la Copa Libertadores. Jugadores y cuerpo técnico, los principales apuntados.

Hoy 20:54

La relación entre la hinchada de Boca y el plantel atraviesa su peor momento. Luego de la sorpresiva eliminación en la fase 2 de la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima, la paciencia de los fanáticos se agotó y lo hicieron notar en la antesala del partido ante Rosario Central, por la fecha 8 del Torneo Apertura.

Silbidos y cánticos contra el equipo

A pesar de que en el precalentamiento Agustín Marchesín recibió aplausos, el ambiente cambió drásticamente cuando el entrenador Fernando Gago y Marcos Rojo fueron mencionados por la voz del estadio: los silbidos marcaron el descontento general.

La tensión estalló con la salida de los jugadores al campo de juego. Tras el tradicional “Boca, mi buen amigo”, la hinchada dejó en claro su enojo con cánticos que hacía tiempo no se escuchaban en La Bombonera: “A ver, a ver, los jugadores, si pueden oír, con la camiseta de Boca es ganar o morir”.

“La camiseta de Boca, se tiene que transpirar, y si no no se la pongan, váyanse y no roben más”.

El foco del descontento fue especialmente Marcos Rojo, quien cada vez que tocaba la pelota recibía una silbatina generalizada, sobre todo en los primeros minutos.

Un gol calmó el ambiente, pero el reclamo siguió

El clima hostil se apaciguó momentáneamente con el gol de Milton Giménez, pero el reclamo de la hinchada no cesó. Durante el complemento, volvieron a escucharse cánticos exigiendo más actitud: “Ponga huevo y corazón, que esta hinchada se merece ser campeón”.

La eliminación temprana en la Libertadores sigue golpeando fuerte en el mundo Boca, y los hinchas dejaron en claro que no perdonarán otra actuación como la del martes.