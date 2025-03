Gago seguirá como DT de Boca: "Nunca estuvo en duda mi continuidad"

Tras la victoria por 1-0 sobre Rosario Central, el entrenador confesó que quiere continuar en el cargo pese a los silbidos y a la prematura eliminación de la Copa Libertadores.

Luego de la victoria por 1-0 sobre Rosario Central en La Bombonera, por la octava fecha del Apertura, Fernando Gago confirmó que quiere seguir en el cargo de entrenador de Boca y argumentó que, según sus diálogos con integrantes del Consejo de Fútbol, "su continuidad nunca estuvo en duda".

"Hay que cortar este tema. Hablo todos los días con (Marcelo) Delgado, (Raúl) Cascini y (Mauricio) Serna. También hablo seguido con el presidente. Mi continuidad nunca estuvo en duda, en ningún momento de mi parte. Yo creo muchísimo en el trabajo. Creo que hay que seguir insistiendo y tenemos que ser campeones del torneo. Hay que seguir en esta forma de jugar. No sé de dónde salió, yo tengo claro que nunca estuvo en duda mi continuidad", expresó en la conferencia de prensa posterior a la victoria.

Más allá de las declaraciones de Pintita, en las entrañas del predio de Ezeiza esperaban un gesto por parte del DT, dado que consideraban que el ciclo estaba cumplido tras la derrota por penales contra Alianza Lima, que lo dejó afuera de la Copa Libertadores en la fase 2, y su salida era solo cuestión de tiempo. De todas formas, el Chelo se comunicó con Gago para decirle que todavía tenía contrato vigente con la institución hasta diciembre de este año.

De hecho, existía la posibilidad de que fuera su último partido al mando del corralito de Brandsen 805. En cambio, Gago declaró: "Nunca me afectó porque no era cierto".

A su vez, reconoció la actitud de respaldo que mostró el plantel al levantar el nivel respecto de lo visto contra el elenco de Néstor Gorosito. "Siempre dieron la cara por mí los jugadores. Ellos querían ganar por la derrota del otro día. Con el futbolista hablo mucho. Me gusta saber cómo están. Nunca hubo una charla específica sobre un tema. Pero a mí me gusta entender de qué manera están ellos. Algunos no podían estar hoy. Son situaciones que se viven en el día a día", lanzó.