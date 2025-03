Bukele desafía al FMI y advierte que seguirá comprando Bitcoin para las reservas de El Salvador

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional alerta sobre los riesgos del Bitcoin y limita su compra. El Salvador posee reservas en esta criptomoneda por un valor de más de 534 millones de dólares.

Hoy 13:08

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que seguirá comprando Bitcoin como activo para fortalecer la "reserva estratégica" de su país, pese al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que desaconsejaba su compra.

Luego de esta advertencia del organismo internacional, el portal oficial del gobierno, a través de la Oficina Nacional de Bitcoin, que es la encargada de administrar los proyectos relacionados a la criptomoneda, publicó este martes en su cuenta de X que El Salvador vuelve a comprar "otro bitcoin para reserva estratégica".

Bukele también publicó un mensaje en su cuenta de X (@nayibbukele) en desafío a la recomendación del FMI: "Si no se detuvo cuando el mundo nos condenó al ostracismo y la mayoría de los 'bitcoineros' nos abandonaron, no se detendrá ahora y no se detendrá en el futuro".

El Fondo Monetario Internacional publicó un comunicado el 26 de febrero en el que explicó que el programa con el organismo limita la participación del sector público en actividades relacionadas con Bitcoin y en transacciones y compras de la criptomoneda.

A cambio de este requisito planteado por el FMI, El Salvador acordó el préstamo por 1.400 millones de dólares. Estos fondos frescos están destinados para acomodar la macroeconomía y fortalecer las finanzas públicas del país centroamericano.

En tanto, la Asamblea legislativa de El Salvador aprobó en enero una reforma a la Ley Bitcoin, en la que se eliminó la obligación de aceptar esa moneda para los agentes económicos, además de suprimir el papel estatal en su uso y borrar aquellas referencias que la hacían una moneda de curso legal. Esto también fue una condición para lograr el acuerdo con el FMI.

En 2021, El Salvador fue el primer país del mundo en adoptar al Bitcoin como moneda de curso legar. Actualmente, El Salvador cuenta con 6.101 Bitcoins en su reserva, lo que equivale a un valor de 534,7 millones de dólares.

A pesar de ello, el uso de la criptomoneda en la población no fue implementado masivamente, a pesar de exenciones fiscales y la inversión de 300 millones de dólares en infraestructura criptográfica. Encuestas recientes indicaron que el 91,8 % de los salvadoreños no utilizó criptomoneda como medio de pago durante el 2024.

Que dice el acuerdo de El Salvador con el FMI

En febrero, el Fondo lanzó un comunicado en el que confirmó un acuerdo de 40 meses con El Salvador por 1,4 mil millones de dólares. A partir de este acuerdo, el organismo desembolsaría inmediatamente 113 millones.

Este programa tiene como objetivo, garantizar que se den las condiciones necesarias para impulsar las perspectivas de crecimiento de El Salvador mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas, la acumulación de las reservas externas y financieras y la mejora de la gobernanza y la transparencia.

El foco principal del comunicado es acerca de los potenciales riesgos del uso de Bitcoin, en el que el Fondo no recomienda su compra.

"Los riesgos potenciales del proyecto Bitcoin se están abordando de acuerdo con las políticas del Fondo y con el asesoramiento del Fondo a las autoridades. Las acciones previas incluyen reformas legales que han hecho voluntaria la aceptación de Bitcoin por el sector privado y han garantizado que el pago de impuestos se realice únicamente en dólares estadounidenses. Se ha reforzado la transparencia de la billetera electrónica pública de criptomonedas, y el Gobierno planea reducir gradualmente su participación en la billetera electrónica", dice parte del comunicado.

En otro apartado, aseguró que "en el futuro, los compromisos del programa limitarán la participación del gobierno en actividades económicas relacionadas con Bitcoin, así como las transacciones y compras de Bitcoin por parte del gobierno. Se mejorará la regulación y supervisión de los activos digitales en línea con las mejores prácticas internacionales en evolución".

¿Qué es un Bitcoin?

Según el portal principal del Proyecto Bitcoin, es la primera criptomoneda digital que apareció en el mundo. "Es la primera red entre pares de pago descentralizado impulsado por sus usuarios sin una autoridad central o intermediarios", añade.

Esta cripto, que tiene como objetivo generar un nuevo sistema de pago, apareció por primera vez en 2009 y a partir de ese momento, su uso fue en aumento. A pesar de ello y el paso del tiempo, es un mundo totalmente desconocido para gran parte de la población.