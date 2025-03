La historia de Facundo, el niño que donó sus ahorros para ayudar a reparar la ambulancia de Guardavidas

El gesto solidario del adolescente de 13 años, quien se sumó para ayudar a reparar una ambulancia destrozada durante un traslado de emergencia, conmovió a la comunidad y reflejó el espíritu de colaboración, a pesar de la violencia.

Hoy 14:00

Facundo, un niño de 13 años, se convirtió en un ejemplo de solidaridad al donar todo lo que tenía ahorrado para reparar la ambulancia de los Guardavidas, que había sido apedreada mientras trasladaba a un paciente en el barrio Los Naranjos. El acto de vandalismo dejó el vehículo fuera de servicio y generó una rápida respuesta solidaria de la comunidad.

En diálogo con un equipo de Noticiero 7, el director de los Guardavidas, Martín Cabral, relató cómo ocurrió el incidente: "Salió una novedad, como le decimos nosotros, en el barrio de Los Naranjos. Una persona que estaba con falta de aire, bueno, sí estaba oscilando, estaba obnubilado, con falta, tenía una hipoxemia, así que decidimos el traslado con oxígeno. En donde terminamos de avanzar con el traslado sentimos un golpe bastante fuerte en la ambulancia, y bueno, cuando llegamos nos damos cuenta de que nos habían roto la luneta".

La sorpresa para los rescatistas fue que, además del impacto físico, la rotura de la luneta los dejó sin la herramienta esencial para continuar con su trabajo: "Lo que no pudimos entender es la rotura sin sentido de un parabrisa de una luneta que es nuestra herramienta de trabajo y es la forma que nosotros tenemos de ayudar a la gente."

La situación fue difícil, especialmente en un fin de semana con muchos accidentes, lo que llevó a los Guardavidas a pedir ayuda para cubrir los costos de la reparación. "Nos sorprendió porque se armó una movida muy rápida y solidaria, que no la esperábamos y nos hizo ver que no solamente no es todo estar perdido, sino que somos mucho más los que tenemos la buena voluntad y la buena fe que dos o tres sinvergüenza no nos van a dejar sin trabajar", agregó Cabral.

Entre las donaciones se destacó la de Facundo, quien contribuyó con $2.700, todo lo que tenía ahorrado. En conversación con Noticiero 7, Facundo explicó su decisión: "Eso ha sido parte de mis ahorros. Porque por ahí podés tener una familia que necesite y está bueno tener estas ayudas para que puedan salvar, puedan ayudar y todo eso."

El niño fue felicitado por su gesto y Cabral le expresó: "La verdad, felicitarte, Facu, porque has tomado la iniciativa de tener un poco de plata guardada y poder colaborar para ayudar a quien más lo necesite, es fantástico, así que queremos felicitarte. La verdad, un genio."

Para agradecerle su generosidad, los Guardavidas le obsequiaron un souvenir simbólico: "Realmente hoy le regalamos un souvenir nuestro que para nosotros vale mucho, quizás no tiene un valor económico, pero sí simbólico", concluyó.

La colecta logró cubrir los costos de la reparación y la ambulancia ya está operativa nuevamente. Desde los Guardavidas, hicieron un llamado a la reflexión sobre los actos de violencia contra los servicios de emergencia: "Esto les pasa a todos los servicios de emergencia y si alguien ve que un servicio de emergencia se agredió, hay que meterse, hay que ver, hay que denunciar", indicó Cabral.

El gesto de Facundo, un niño que decidió donar su dinero para una causa mayor, se convierte en un recordatorio del poder de la solidaridad y la importancia de apoyarse mutuamente en tiempos de necesidad.