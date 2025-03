Omar De Felippe fue autocrítico tras la derrota ante Boca y afirmó que necesita refuerzos para la copa

El DT analizó el funcionamiento de Central Córdoba y reveló que verá la chance de traer entre tres o cuatro refuerzos para la Copa Libertadores.

Central Córdoba sufrió una dura derrota ante Boca Juniors por 3-0 en la 9ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Tras el partido, Omar De Felippe hizo un análisis autocrítico sobre el funcionamiento del equipo y la necesidad de incorporar refuerzos para enfrentar los desafíos de la Copa Libertadores.

El entrenador destacó que su equipo no pudo controlar el partido y que cometieron errores fundamentales en el planteamiento: "Jugamos contra un equipo con jugadores de jerarquía, probablemente hay algo que me faltó explicar a los jugadores, porque no había que dejarlos venir con la pelota al pie. Encontraron muchas líneas de pase y nos metimos atrás desde el comienzo". En ese sentido, De Felippe mencionó la similitud con el encuentro ante Estudiantes, donde, tras una ventaja, se replegaron y terminaron cediendo el control.

Sobre el funcionamiento del equipo, el entrenador reconoció que aún existen problemas con el manejo del balón: "Tenemos un problema con la pelota, cuando la tuvimos no le encontramos espacio. Ellos nos encontraron muchísimos espacios por todos lados", señaló, al tiempo que remarcó que el equipo carece de un juego fluido cuando no tiene espacio para sus jugadores rápidos.

Además, De Felippe señaló que es necesario reforzar el plantel con jugadores de jerarquía para afrontar los compromisos internacionales. "Habrá que evaluar si para jugar la Copa hay que traer tres o cuatro refuerzos más. Con tranquilidad, hay que ver qué es lo que hacemos", manifestó el DT, quien también destacó que el equipo debe mejorar en la toma de decisiones, sobre todo cuando se encuentra en situaciones de duda frente a rivales de gran nivel como Boca.

Por último, el entrenador subrayó la importancia de analizar tanto los aspectos positivos como negativos del equipo: "Cuando ganábamos, yo les decía que había que tener cuidado. En el partido con Belgrano, el rival tuvo seis mano a mano. Si un día esos mano a mano los convierte, como hoy, nos va a costar. Por eso, es fundamental mejorar y estar preparados para lo que se viene".