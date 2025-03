Leandro Ramella: "Nada que reprochar a los jugadores, lo dieron todo"

El entrenador de Quimsa habló tras la derrota de su equipo ante Franca por los cuartos de final de la Champions League.

Hoy 15:51

El entrenador de Quimsa, Leandro Ramella, analizó la derrota de su equipo ante Franca por 71-69 en el Estadio Ciudad, en el primer partido de los cuartos de final de la BCLAméricas.

"Fue un partido parejo y muy duro ante un rival fuerte. En el primer tiempo pudimos defender bien, tuvimos un gran tercer cuarto ofensivo que nos permitió tener el control del juego, pero llegamos al último cuarto sin esa capacidad anotadora y nos costó mucho anotar. Tuvimos un final cerrado donde nos quedamos sin gol", explicó el marplatense de 50 años.

Ramella también destacó la entrega de su equipo a pesar de la derrota. "Hay una diferencia física entre ambos equipos, pero no hay nada para reprochar a nuestros jugadores, hicieron un gran esfuerzo para equiparar esa diferencia. Nos quedamos con un sabor amargo porque no llegamos hasta aquí para probar suerte o cumplir, la meta era ganar y pasarles la presión a ellos. No pudimos cumplir con el objetivo de la localía en esta serie. Soy el responsable, pero los jugadores lo dieron todo", remarcó.

El estado del equipo de cara a la revancha

Pese al resultado adverso, el DT confía en el grupo para lo que viene. "Estamos bien de la cabeza, como grupo. Si bien a veces no se nos dan los resultados, el equipo está firme y con posibilidades de seguir creciendo. Todos tiramos para el mismo lado, con mucha personalidad de cara a los siguientes partidos", aseguró el exentrenador de Peñarol.

Quimsa enfrentará a Franca este miércoles a las 20:40 en Brasil, con la obligación de ganar para forzar un tercer partido, que se jugaría el jueves en el mismo escenario.