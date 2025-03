Día, horario y sedes confirmados para el debut de Central Córdoba en la Copa Argentina

El Ferroviario comenzará la defensa de su título al enfrentar a Quilmes en Córdoba.

Hoy 16:08

Central Córdoba ya conoce la fecha, el horario y la sede de su estreno en la Copa Argentina 2025. El Ferroviario, vigente campeón del torneo, enfrentará a Quilmes el sábado 22 de marzo a las 20:15 en el estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba, en busca de iniciar con éxito la defensa de su título.

El equipo santiagueño intentará repetir la gran campaña que lo llevó a consagrarse en la edición pasada y obtener nuevamente el trofeo que le dio un lugar en la Copa Libertadores. Quilmes, por su parte, buscará dar el golpe ante el último campeón y avanzar a los 16avos de final.

Un dato para tener en cuenta es que en la edición anterior de la Copa Argentina, en donde Central Córdoba fue campeón, también debutó ante Quilmes. Ese 2 de abril el triunfo fue por 3-1 para el Ferroviario en la cancha de Temperley.

También el año pasado Central Córdoba jugó una instancia en la cancha de Belgrano: fue el 17 de julio ante Estudiantes de La Plata, al que derrotó por 2-1 por los 16avos de final.

Agenda confirmada

Miércoles 12 de marzo

17:00 - Platense vs. Argentino de Quilmes

21:10 - Huracán vs. San Martín de Formosa

Miércoles 19 de marzo

15:45 - Aldosivi vs. Gimnasia y Tiro de Salta

18:00 - Talleres de Córdoba vs. Deportivo Armenio

21:15 - River Plate vs. Ciudad de Bolívar

Sábado 22 de marzo

20:15 - Central Córdoba vs. Quilmes

Domingo 23 de marzo

17:00 - Racing Club vs. Santamarina

19:15 - San Lorenzo vs. Sportivo Las Parejas

Miércoles 26 de marzo

17:00 - San Martín de San Juan vs. Gimnasia de Jujuy