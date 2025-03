“No quería jugar más al fútbol”: la fuerte confesión de Jorman Campuzano de su paso por Boca

El mediocampista de Atlético Nacional reveló que sufrió la pérdida de un hijo y por eso pidió salir a préstamo.

Hoy 07:47

Jorman Campuzano, actualmente en Atlético Nacional, reveló un doloroso episodio personal que vivió mientras jugaba en Boca Juniors y que casi lo llevó a dejar el fútbol. El mediocampista colombiano, de 28 años, aseguró que la pérdida de un hijo lo marcó profundamente y lo llevó a pedir salir a préstamo.

El volante, que llegó al Xeneize en 2019 y disputó 126 partidos, expresó su respeto por el club y aclaró que sus momentos difíciles no estuvieron relacionados con lo futbolístico. “Siempre respeto a Boca, jugué 150 partidos, entonces, no sé por qué la gente dice que es difícil; son decisiones. Sí viví momentos difíciles, pero no fueron por lo futbolístico, sino cuando perdí un hijo. No quería jugar más al fútbol”, confesó en una entrevista.

El hecho ocurrió en agosto de 2021, cuando Campuzano iba a ser titular ante Patronato pero se bajó de la convocatoria. Junto a su pareja, esperaban mellizos, pero uno de los bebés no se desarrolló. A partir de ese momento, su carrera tomó un giro: perdió protagonismo en Boca y meses después decidió alejarse, aceptando una cesión al fútbol turco para procesar su duelo.

Ahora, en Atlético Nacional, Campuzano intenta disfrutar de su presente y valora la oportunidad de estar cerca de su familia. “Tengo contrato hasta mitad de año, no sé qué va a pasar. Yo ya viví lo más difícil que es perder a un hijo. Ahora, de aquí para adelante es ganancia”, afirmó. Su contrato con Boca finaliza en diciembre de 2026, por lo que su futuro aún es incierto.