El eclipse lunar desde Selva: un santiagueño captó increíbles imágenes

El santiagueño Dante Farías capturó impactantes imágenes del eclipse y las envió a Diario Panorama.

El cielo de Selva, Santiago del Estero, fue testigo de un impresionante eclipse lunar, y el aficionado a la astronomía Dante Farías no dejó pasar la oportunidad de registrar el evento. A pesar de algunas condiciones climáticas adversas, logró captar el fenómeno astronómico y compartirlo con la comunidad.

“No fue la excepción Selva... hasta último momento esperamos que se limpie debido a que era un lugar estratégico para registrar el eclipse”, expresó Farías.

El evento comenzó a manifestarse a las 1:57 a.m., cuando la Luna empezó a ser parcialmente cubierta por la sombra de la Tierra. La totalidad se produjo a las 3:30 a.m., cuando el satélite ingresó completamente en la sombra umbral del planeta. Finalmente, a las 4:27 a.m., la Luna comenzó a recuperar su brillo habitual, dejando atrás una noche de observación intensa.

“Las energías casi agotadas estaban y sólo nos fuimos mientras de a poco restaba La Luna volver a tornar su iluminación cotidiana alejándose de la sombra de nuestro planeta”, relató Farías.

Para la observación se utilizó un telescopio refractor 90x500 con ocular de 20mm, diseñado para captar este tipo de eventos con gran precisión.

Este fenómeno volverá a repetirse en junio de 2029, ofreciendo una nueva oportunidad para quienes deseen maravillarse con la astronomía.