MotoGP en Termas: el particular homenaje de Alex Rins a Maradona y Newell’s

El piloto español tiene una imagen del Diego en su casco, pintado los colores de la Lepra, recordando la camiseta con la publicidad de Yamaha.

Hoy 15:42

El Gran Premio de la República Argentina de MotoGP no solo ha sido noticia por la competencia, sino también por un emotivo homenaje que sorprendió a todos. Alex Rins, piloto español de Yamaha, decidió recordar a Diego Maradona luciendo la icónica camiseta de Newell’s Old Boys durante su paso por el circuito de Las Termas de Río Hondo. Pero su tributo no quedó ahí: también presentó un casco especial con la imagen del ‘10’ y su legendario dorsal.

"Decidí llevar la camiseta de Maradona porque él es una leyenda aquí en Argentina, un símbolo. Es un lugar especial, lleno de historia, y además es la que usó Messi en su paso por el club. Me siento muy afortunado de poder llevarla", expresó Rins, emocionado por el fervor con el que los fanáticos argentinos viven el deporte.

El español también visitó el Museo de Las Termas, donde se mostró entusiasmado con la cultura futbolera del país. En sus redes sociales, compartió una imagen con la camiseta rojinegra y un mensaje con humor argentino: “Refachero. Adjective, Argentinean: to arrive at the circuit in style”, haciendo su propio diccionario de jerga local.

Rins partirá desde la 12ª posición en la carrera del domingo y utilizará su casco especial tanto en el ‘sprint’ como en la competencia principal. ¿Podrá recibir la ayuda del ‘D10S’ para lograr un gran resultado en la pista? Lo cierto es que su homenaje ya lo convirtió en protagonista de este fin de semana en MotoGP.