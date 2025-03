Colin Farrell apunta a sustituir a Daniel Craig como un popular personaje de cómics

Colin Farrell apunta a ser el gran protagonista de 'Sgt. Rock', la primera adaptación a la gran pantalla del popular personaje de DC creado por Robert Kanigher y Joe Kubert a finales de los años 50.

Hoy 07:20

Al menos así lo asegura Deadline, medio que adelanta que apunta a ser el sustituto de Daniel Craig al frente de un proyecto que, recordemos, dirigirá Luca Guadagnino a partir de un guión firmado por Justin Kuritzkes, no por casualidad responsable de los libretos de 'Rivales' y 'Queer', las dos últimas películas de Guadagnino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Si bien de momento no hay nada firmado, según el citado medio Farrell estaría muy interesado en ser de la partida. El problema sería, siempre según dicho medio, los compromisos previos del actor, como por ejemplo para con el rodaje de la segunda temporada de 'Sugar', la exitosa serie de Apple TV+ creada por Mark Protosevich que -con razón- tanto dio de qué hablar a mediados de 2024.

Una segunda temporada de nuevo comandada por Sam Catlin ('Preacher') como showrunner a la que por cierto se incorporarán intérpretes como Jin Ha, Laura Donnelly o Tony Dalton.

En principio no debería de haber ningún problema para que Farrell compagine el papel del Sgto. Rock con el de Oz Cobb que ha interpretado en 'El Pingüino', The Batman', y se espera que vuelva a interpretar en 'The Batman - Part II'. Y es que a pesar de ser ambos personajes de DC, ambos "universos" en principio son y serán independientes.

'Sgt. Rock' será la próxima película que Guadagnino ruede, pero no la próxima película suya que veamos. Y es que el cineasta tiene pendiente el estreno de 'After the Hunt', intenso thriller dramático de Amazon MGM Studios sobre una profesora universitaria (Julia Roberts) que se encuentra en una encrucijada personal y profesional cuando una de sus mejores alumnas (Ayo Edebiri) presenta una grave acusación contra uno de sus colegas (Andrew Garfield).

'After the Hunt' se estrenará en los cines de Estados Unidos el próximo mes de octubre.