El diputado Almirón le pidió disculpas a Zago por la pelea de la última sesión: “¿Querés que te dé un pico?”

Hoy 12:36

Luego del escándalo que protagonizaron en la Cámara de Diputados el pasado miércoles 12 de marzo, el legislador correntino Lisandro Almirón (LLA) le pidió disculpas a su par Oscar Zago (MID) en el recinto y frente al resto de los diputados.

Lo hizo luego de que se lo pidiera Martín Menem, legislador libertario y titular de la Cámara Baja, aunque de una manera particular: se paró en medio se discurso, giró para el sector en donde habitualmente se sienta Zago y gritó: “¿Qué querés? ¿Que te dé un pico?”.

Cuando Menem le sugirió que se disculpara con el diputado Zago, Almirón expresó: “Por supuesto que lo voy a hacer. Ante todo soy argentino, patriota, no me importa lo que ustedes piensen. Acá hay alguien cerebral, no voy a dejar guiarme por las pasiones y las especulaciones de ustedes. Zago perdón. Perdón a todos ustedes”.

Luego continuó su discurso a los gritos, mientras el resto de los diputados le solicitaba que culminara su presentación: “Piensen en todos los que están afuera, carajo. Que no se le cae los anilos a nadie por pedir perdón. Aún cuando los intereses generales de la Patria sean mucho más importantes”.