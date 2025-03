Sydney Sweeney sorprende con su próxima película: una idea viral sacada de internet

La actriz se ha constituido como gran estrella de Hollywood en los últimos tiempos, gracias a "Euphoria" pero sobre todo gracias a escoger muy bien sus proyectos sucesivos.

La agenda de Sydney Sweeney está abarrotada. Cuando en 2024 encadenó Cualquiera menos tú, Immaculate y Madame Web (un éxito comercial, un potencial éxito de culto y un fracaso superheroico de tantos), Sweeney presumía de haberse hecho con las riendas de su carrera gracias a contar con su propia productora, Fifty-Fifty. Sorprendía a la prensa diciendo que si había hecho Madame Web solo era por establecer contacto con Sony e impulsar Barbarella, que supuestamente era su siguiente film. Desde entonces se ha cruzado con muchos otros proyectos.

Barbarella se ha ido aplazando indefinidamente, priorizando títulos como The Housemaid (un thriller de Paul Feig que coprotagoniza Amanda Seyfried), Scandalous! (el debut a la dirección de Colman Domingo, donde Sweeney interpretaría a nada menos que Kim Novak) o el biopic de la boxeadora Christy Martin, que terminó de rodar hace poco. A todo hay que sumarle su compromiso con la tercera temporada de Euphoria: la serie que le dio la fama y que ahora mismo rueda sus últimos capítulos.

Son suficientes frentes como para estar ocupada durante dos años, y sin embargo Sweeney ha sumado otro proyecto más a través de Fifty-Fifty, según recoge Deadline. Se trata de I Pretended to Be a Missing Girl, otro thriller que produce y encabeza Sweeney y que se encargará de escribir nada menos que Eric Roth (responsable de Los asesinos de la luna y ganador del Oscar por Forrest Gump). Roth partirá de una base bastante poco habitual, como es… un relato viral aparecido en Reddit.

Fue en esta plataforma donde en 2021 el profesor de instituto Joe Cote publicó I pretended to be a missing girl so I could rob her family (“Me hice pasar por una chica desaparecida para poder robar a su familia”). La narración se centra en una vagabunda que en efecto fragua este curioso plan: fingir ser una chica desaparecida hace años para reaparecer milagrosamente y poder hacerse con el dinero de la familia. Pero eso no es todo, ya que esta protagonista se encontrará entonces con un siniestro secreto sobre la desaparición, y verá su vida en peligro.

Aunque aún no haya director vinculado, Warner Bros. ya se ha hecho con los derechos de distribución de I Pretended to Be a Missing Girl, y parece que Sweeney querrá darle prioridad para seguir consolidando ordenadamente su estrellato en Hollywood.