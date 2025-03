Mauro Albertengo sobre el momento de Güemes: “Hay que ponerle el pecho y seguir peleando”

El delantero habló del presente del Gaucho en el actual torneo de la Primera Nacional y expresó su preocupación por el momento del equipo.

Hoy 18:59

Tras otra tarde para el olvido en la Isla, el goleador Mauro Albertengo, no pudo ocultar su bronca en el empate entre Güemes y Deportivo Maipú de Mendoza y destacó que hay que ponerle el pecho a la situación y seguir peleando.

“Fue un partido parejo, al principio lo lastimamos de contra y en una pelota parada marcamos el gol. Lo tuvimos controlado, estuvimos bien parado atrás, no estuvimos finos para liquidarlo y en la última se nos termina escapando. Duele pero no hay que buscar excusas, no hay que agarrarse con el árbitro, son situaciones que pasan”, expresó Albertengo, tras el empate ante Deportivo Maipú de Mendoza.

Respecto al mal momento del equipo en donde aún no pudo sumar de a tres en el torneo nacional, dijo: “obvio que me preocupa el momento del equipo, he jugado varios años en la categoría y me ha tocado situaciones como esta y pelear un ascenso, me tocó todo tipo de torneos y si duele la posición en la que estamos y sabemos que tenemos que salir a ganar. Tenemos que seguir trabajando, mejorando y ocuparnos de esta situación, hay que ponerle el pecho y seguir peleando”, declaró el goleador.

Por último dejó un mensaje para el simpatizante del gaucho: “al hincha se lo entiende, todos quieren pelear arriba y ganar, se entiende el enojo, yo soy el primero en fastidiarme y lo sentimos igual pero es lo que nos toca vivir. Vamos a trabajar para que se vayan más felices”, sentenció Albertengo.