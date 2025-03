"No solo la población y la economía están concentradas en Capital Federal, sino también la información"

El intendente de la ciudad de Fernández, Víctor Araujo, visitó los estudios de Radio Panorama y vertió algunas consideraciones en torno a la realidad política y económica del país.

Hoy 13:35

Este martes, Víctor Araujo mantuvo un diálogo con Radio Panorama durante el cual se expresó en torno de diferentes aspectos de la realidad nacional, provincial y de la ciudad que representa desde el municipio.

En primer término, Araujo se refirió al ajuste impulsado por la administración de Javier Milei e indicó que "como todos los municipios del país, hemos tenido recortes y una merma de casi el 24% de la coparticipación. Eso se agrava porque muchos de los insumos que son de gasto corriente y fijo, como el combustible, a raíz de la quita de los subsidios tuvieron incrementos significativos. Estos aumentos lo ha padecido la gente en general y han significado un entorpecimiento en las tareas diarias. Con menos recursos disponibles, tenemos que hacer frente a mayores gastos operativos. Fernández se ha manejado con cautela y prudencia por lo que pudo mantener un equilibrio económico y financiero, y encarar obras nuevas con fondos municipales, pero teníamos previstos hacer muchas más obras y proyectos y hemos tenido que interrumpir o postergar. Es muy duro porque el tiempo pasa y lo que no se invierte no se recupera, sobre todo en el interior del país donde faltan tantas obras y mejoras, la paralización de la obra pública en una ciudad como Capital Federal con todos los servicios no es lo mismo que en el interior, donde hay que conectar ciudades y llegar con mejores servicios a la gente. Las realidades del interior son diametralmente opuestas (...) la Argentina del interior del país necesita muchas décadas del inversión fuerte para que haya una simetría con Buenos Aires".

"Estamos en un país donde no solo la población y la economía está concentrada en capital, sino también la información", destacó Araujo.

"El gobernador Zamora lo definió bien, la gente tiene una contradicción cuando por un lado se exigen los mismos servicios y mejoras y por el otro apoya un ajuste salvaje. Mucha de la gente que aplaude este ajuste en todos los ámbitos, no entiende que la otra cara de esa moneda es que el recorte de impuestos y la merma en la recaudación, va a significar que los estados van a tener menos capacidad de reacción y recursos para hacer frente a cuestiones donde se espera la presencia del Estado. Entiendo que el Estado era deficitario, pero en todo caso se debería haber visto por donde se ajustaba de manera más quirúrgica, y no ese Estado pendular donde se pasa de un extremo a otro. La referencia a la palabra subsidio ahora está demonizada, pero no es este el modo o la manera. La gente sigue aplaudiendo que se cierren organismos que han significado años de discusión en el país. Creo que esto con el tiempo va a traer consecuencias que va a ser complicado deshacer. Hay una Argentina de blanco y negro, maniquea, cuando la realidad no es esa, sino que tiene matices y creo que es la discusión que hay que dar" especificó el jefe comunal.

Finalmente se refirió a la actividad del campo en Fernández y destacó que "al no tener siembra directa, el precio del combustible quitó competividad. Actividades como el campo debería tener subsidios en el combustible.

"Contradictoriamente, son épocas donde hay pocos indicios esperanzadores de una recuperación. Quizás me equivoque pero gran parte de todo estos no va a funcionar porque los extremos no son buenos, se desarman cosas que representaron mucho tiempo. A Fernández nos ha mantenido a flote la decisión del gobierno provincial de mantener obras de envergadura como el hospital zonal, el polideportivo, y que representa mano de obra local y sirve para hacerle frente a la situación económica. Hay una decisión política de tratar de mantener algunas erogaciones", concluyó.