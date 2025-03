Fernando Gago mete mano dura en Boca: dejó afuera a Carlos Palacios por faltar a una práctica

El entrenador xeneize no tendrá en cuenta el chileno en el choque de este domingo ante Newell’s.

Hoy 12:41

Fernando Gago, entrenador de Boca Juniors, tomó una decisión tajante y dejó fuera de la convocatoria al chileno Carlos Palacios para el partido del domingo ante Newell’s en Rosario. La ausencia del mediocampista se debe a su llegada tardía de un viaje a su país, lo que generó una diferencia de criterio con el Consejo de Fútbol del club.

A pesar de que desde la dirigencia se resolvió no aplicarle una sanción económica, el DT mantuvo su postura inflexible. “Definirá el técnico si lo pone o no. Tiene 30 jugadores para elegir”, había dicho Mauricio Serna en la previa, pero Gago no dudó: luego del entrenamiento del sábado, confirmó que el ex-Colo-Colo no estará en la lista de concentrados.

Si bien la demora del futbolista se debió a un accidente automovilístico antes de viajar desde Chile y no a un acto de indisciplina, el entrenador es riguroso con este tipo de situaciones. Prueba de ello fue la sanción que aplicó a Edinson Cavani en 2024, cuando el delantero uruguayo llegó tarde a una charla técnica y fue relegado al banco. Esta vez, la medida fue aún más drástica, dejando a Palacios completamente afuera del viaje a Rosario.

La decisión de Gago llega en un momento donde Boca parecía haber encontrado estabilidad, con seis triunfos consecutivos en el Torneo Apertura y una mejora en el rendimiento tras la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima. Sin embargo, el DT consideró que debía marcar un límite, priorizando la disciplina dentro del plantel.

La probable formación de Boca ante Newell’s, por la fecha 11 del Torneo Apertura, sería con Agustín Marchesín; Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo o Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Kevin Zenón, Tomás Belmonte o Alan Velasco; Edinson Cavani y Milton Giménez.