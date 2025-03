Arrancó la venta de entradas para el histórico debut de Central Córdoba en la Copa Libertadores: precios, días y horarios

El club del barrio Oeste puso en marcha la venta de entradas para el choque del jueves ante Liga Deportiva Universitaria de Quito que se disputará en el Estadio Único “Madre de Ciudades”.

Este domingo se pusieron en venta las entradas para el partido entre Central Córdoba y Liga Deportiva Universitaria de Quito de este jueves 3 de abril a las 19 en el Estadio Único Madre de Ciudades, correspondiente a la 1ª fecha de Copa Libertadores.



Venta Online:



A través de la página www.cacentralcordoba.com.

Venta Presencial:

* Lunes 31 de marzo de 9 a 21 en Ferromanía (exclusivo para socios)

* Martes 1 de abril de 9 a 21 en Ferromanía (exclusivo para socios)

* Miércoles 2 de abril de 9 a 21 en Ferromanía (exclusivo para socios)

* Jueves 3 de abril de 9 a 14 en Ferromanía (exclusivo para socios)

No Socios: por la web www.cacentralcordoba.com y con canje de entrada desde el martes 1 de abril.



Importante:



- Los socios que compren por la web deberán realizar el Canje por entrada física.



- La venta por la web tiene recargo de servicio la cual debe ser abonada por el usuario.



- La venta presencial será en efectivo.



- ⁠El código de validación para la compra de la entrada es el DNI del socio.



- El canje es obligatorio y con presencia del comprador.



CANJE DE ENTRADAS

Los que adquieran sus entradas a través de la web del club deberán canjearlas en los diferentes puntos en las instalaciones del club.



Socios (Ferromanía):

* Lunes 31 de marzo de 9 a 21

* Martes 1 de abril de 9 a 21

* Miércoles 2 de abril de 9 a 22

* Jueves 3 de 9 a 14

No socios (en boleterías de Granadero Saavedra):

* Martes 1 de abril de 14 a 21

* Miércoles 2 de abril de 9 a 21

* Jueves 3 de abril de 9 a 13

Importante



- La entrada física es para validación en los accesos y para agilizar y facilitar el ingreso del espectador.



- El QR del mail es para verificación y de la ubicación adquirida por el espectador.



- El QR del mail NO es la entrada. Todo aquel espectador que no presente la entrada física no podrá ingresar al estadio.

PRECIO ENTRADAS PARA SOCIOS

Platea Oeste VIP

- Mayor de 12 años: $45.000

- Menor de 4 a 11 años: $35.000

Platea Oeste Media

- Mayores de 12 años: $35.000

- Menores de 4 a 11 años: $25.000,00

Platea Oeste Alta

- Mayores de 12 años: $30.000

- Menores de 4 a 11 años: $20.000

Platea Este Alta y Baja

- Mayores de 12 años: $25.000

- Menores de 4 a 11 años: $15.000

Popular Norte Alta y Baja

- Mayores de 12 años: $20.000

- Menores de 4 a 11 años: $10.000

PRECIO ENTRADAS PARA NO SOCIOS

Platea Oeste VIP

- Mayor de 12 años: $60.000

- Menor de 4 a 11 años: $50.000

Platea Oeste Media

- Mayores de 12 años: $50.000

- Menores de 4 a 11 años: $40.000,00

Platea Oeste Alta

- Mayores de 12 años: $45.000

- Menores de 4 a 11 años: $40.000

Platea Este Alta y Baja

- Mayores de 12 años: $40.000

- Menores de 4 a 11 años: $30.000

Popular Norte Alta y Baja

- Mayores de 12 años: $35.000

- Menores de 4 a 11 años: $30.000



Popular Sur Alta y Baja (Visitantes)

- Mayores de 12 años: $50.000

- Menores de 4 a 11 años: $45.000

SIGUE LA VENTA DE ABONOS

Sigue la venta de abonos para los partidos de Central Córdoba en la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

Los abonos incluyen una entrada por partido y mantienen la misma ubicación seleccionada al momento de la compra. La venta está disponible en la web oficial del club, www.cacentralcordoba.com, aunque los socios deben realizar la adquisición de manera presencial en Ferromanía o mediante transferencia. Además, los socios que ya poseen abonos en la Copa de la Liga y anuales cuentan con un descuento exclusivo.

AGENDA DE LOCAL EN LA LIBERTADORES:

* Jueves 3 de abril a las 19 vs. Liga de Quito

* Jueves 24 de abril a las 19 vs. Táchira

* Miércoles 7 de mayo a las 21:30 vs. Flamengo

CÓMO ASOCIARTE

Para poder ser socio de Central Córdoba se puede ingresar a la web, www.cacentralcordoba.com, allí completarás con tus datos. O bien, acercate a Ferromanía en Pedro León Gallo, casi Granadero Saavedra, con tu DNI. El costo es de $5000.