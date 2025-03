Wanda Nara deslumbró a sus seguidores al mostrar su impactante cintura

La mediática dejó a sus seguidores en shock al mostrar una imagen que dejó claro su increíble transformación física.

Hoy 18:11

Wanda Nara impactó al mostrar los resultados de su última cirugía estética con una foto en ropa interior y sin faja. Todo ocurrió después de que este fin de semana, muchos usuarios la acusaran de abusar de los retoques digitales.

En la tarde de este lunes, la mediática sorprendió al compartir una selfie en la intimidad de su hogar. En la imagen en cuestión se la puede ver recostada luciendo un top deportivo negro y una tanga de encaje rosa.

El detalle es que, desde su paso por el quirófano, esta es la primera vez que Wanda se muestra en ropa interior y sin faja, dejando en primer plano el contorno de su figura donde se resalta la silueta de la cintura.

El posteo no pasó inadvertido entre los usuarios que opinaron con todo tipo de comentarios. “La que puede, puede”, “Soporten... ¡Quedó divina!”, “Hay un poco de foto en tu filtro”, “Ni mi ex miente tanto”, “Pero si ayer no se podía cerrar la faja”, “La expectativa”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

Horas antes, la mediática había hecho un posteo donde se mostraba en ropa deportiva, pero lo que más llamó la atención de sus followers fueron sus labios. “Wan, ¿qué tenés en la boca?”, “¿Le picó una abeja en los labios?”, y “¿Quién te hizo la boquita?”; son algunos de los mensajes que le escribieron.