Gallardo, tras la victoria de River: “Tenemos el desafío de poder pelear esta copa hasta el final”

El Muñeco expresó sus sensaciones luego del triunfo de su equipo por 1-0 ante Universitario en el inicio de la Copa Libertadores.

Hoy 06:28

River arrancó con el pie derecho su camino en la Copa Libertadores 2025 al imponerse 1-0 ante Universitario en el Estadio Monumental de Lima, por la primera fecha del Grupo B. En un partido trabajado, el equipo de Marcelo Gallardo se quedó con tres puntos valiosos en condición de visitante.

Luego del encuentro, el Muñeco analizó la victoria y destacó la actitud de sus dirigidos: "Vinimos a jugar a un campo visitante donde el rival se hace muy fuerte. Nos impusimos desde el juego, desde la personalidad para plantarnos en campo rival. Conseguimos el gol, que es lo más difícil, y después seguimos teniendo el control", afirmó.

Si bien River dominó en gran parte del partido, Gallardo reconoció que cerrar los encuentros en la Copa Libertadores nunca es fácil: "No sufrimos, no nos generaron ocasiones claras. Está bueno también poder defenderse bien si no podés sostener futbolísticamente lo muy bueno que había sido el primer tiempo".

Un River inteligente y con mentalidad fuerte

El entrenador también valoró la madurez del equipo para adaptarse a las exigencias del juego: "Muestra una inteligencia del equipo para entender que por momentos vamos a pasarla mal y tenés que tratar de sufrir lo menos posible, pero peleándolo".

Más allá del buen rendimiento en la primera mitad, lamentó no haber ampliado la ventaja: "Podría haber sido mejor, aprovechando el primer tiempo que tuvimos, hacer algún otro gol para darle mayor tranquilidad al equipo, pero no se dio. De todas formas, valoro los tres puntos de hoy".

Finalmente, Gallardo hizo hincapié en los problemas físicos que afectan al plantel y en la importancia de ser competitivos a nivel internacional: "Nunca pudimos conformar un equipo que se sostenga y tenga continuidad porque tenemos jugadores lesionados, pero siempre está la intención de dar un paso adelante".

"Es un certamen en el que todos se ilusionan con jugarlo, y nuestro desafío es pelear esta copa hasta el final. Era importante arrancarla bien, arrancar diciendo presente, y creo que lo hicimos", cerró el DT.