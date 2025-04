Marianela Mirra habló sobre la condena por abuso de José Alperovich: "yo tengo otra parte de la historia"

La mediática consideró injusto el encarcelamiento y la sentencia de su pareja, el exgobernador de la provincia de Tucumán.

Hoy 21:40

Marianela Mirra confirmó su relación con el ex gobernador José Alperovich, quien está preso en el penal de Ezeiza condenado a 16 años por abuso sexual de su sobrina. La mediática volvió a usar sus redes sociales para dar más detalles al respecto.

Tras el revuelo que generó la palabra de la ganadora de Gran Hermano 2007 confirmando su relación con el ex político, la ex modelo compartió un extenso descargo en redes donde apoyó a Alperovich y se defendió de las críticas recibidas.

"Años queriendo que aclare esta situación, era todo críticas. Hoy confirmo, siguen las críticas. Claramente todo cambia por el proceso judicial al que fue sometido José. Yo tengo otra parte de la historia, ojalá sepan entender", comenzó Marianela Mirra.

Y continuó: "Yo no soy sorora con gente que miente y extorsiona. No tengo las pruebas hoy, pero van a trabajar fuerte en este tema porque el señor Alperovich no tuvo defensa. Es durísimo el tema, pero no perdemos la esperanza".

"Ojalá me habiliten a poder decir qué pienso yo. Mientras tanto, mi apoyo hacia él será incondicional. No necesito que me comprendan. No siempre la justicia es equitativa", lanzó la ex GH.

"No me importan los insultos, cada uno hace lo que puede. No voy a soltarle la mano, creo en él más que nunca, la perspectiva de género se llevó puesto a todos los hombres de plata. Hoy no te podés defender, porque es revictimizar a la supuesta víctima, pregunto, ¿y cómo se defiende el acusado?", dijo sobre los comentarios que recibe sobre su vínculo con José Alperovich.

Luego dejó en claro: "Yo soy una persona fiel a mis convicciones, soy clara en mis cosas, nunca me resultó fácil estar en el foco de información, me vi obligada a contar sobre mi relación, ¿por qué ahora? Y por qué ahora molestaba demasiado".

"Espero poder ampliar en su momento. Creo en la persona con la que estoy, pese a quien le pese, no lo conozco de ayer. Sé quién es, lo voy a acompañar, a la guerra, no a la perspectiva de género!", enfatizó.

Y cerró muy polémica: "Los hombres no pueden defenderse. Necesitamos cambios en la ley. Esto es una problemática que urge solucionarse. No pueden llevarse solo con la palabra de la mujer y un test psicológico, hoy no lo pasa nadie. No es creíble lo que pasó con uno de los hombres más importantes de este país. Y aunque me maten cuestionándome, deseo que este hombre pueda vivir en paz".