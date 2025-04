José Florentín: “Nos vamos con sabor agridulce, pero también conformes”

El mediocampista compartió sus sensaciones tras el partido y destacó el rendimiento del equipo en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Hoy 22:48

Luego del empate ante Liga Deportiva Universitaria de Quito en el histórico debut de Central Córdoba en la Copa Libertadores, el mediocampista José Florentín compartió sus sensaciones tras el partido y destacó el rendimiento del equipo en el Estadio Único Madre de Ciudades.

"Tuvimos cinco chances de gol claras, nos vamos un poco con sabor agridulce pero también conformes porque el equipo jugó bien e intentó en todo momento. Liga nunca nos pasó por arriba, siempre es bueno ir de a poco y crecer partido a partido", expresó el paraguayo, visiblemente orgulloso del esfuerzo colectivo.

En cuanto a la jugada polémica del encuentro, el penal no cobrado, Florentín fue contundente: "Cuando le pregunté al árbitro me dijo que era un rebote y que después le pegó en la mano. Ahora en el vestuario vimos la jugada y prácticamente abrazó la pelota. Son interpretaciones de cada árbitro, pero no nos podemos quedar con eso., señaló.

A pesar del empate, el volante valoró el punto conseguido: "Nos vamos tranquilos porque este punto suma. En la Copa tenemos que sumar como sea. Lo importante es no perder de local, hoy en día todo es parejo y cada detalle cuenta., expresó.

Finalmente, se refirió al espíritu con el que afrontan esta competencia internacional: "Somos la cenicienta de esta copa, pero quedó demostrado que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Nosotros vamos a implementar lo que Omar (De Felippe) nos pide y trataremos de dejar en alto a esta institución que nos está dando la oportunidad de jugar una Copa Libertadores. Es la ilusión de todos y hay que aprovecharla., cerró.