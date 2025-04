"Un Only juntos": la propuesta hot para Wanda y L-Gante que explotó en redes

A la mediática le enviaron un peculiar mensaje en medio de la resolución judicial que le impide compartir contenido en sus redes sociales.

Wanda Nara y L-Gante viajaron a Chile y se mostraron más unidos que nunca. Su viaje surgió luego de que circularan rumores de separación.

Para desmentir esas versiones, la mediática compartió un romántico video con el cantante de cumbia en su perfil de Instagram. Entre los comentarios se destacó el de un usuario que les hizo una picante propuesta.

“Un Only juntos”, le escribió un internauta haciendo referencia a la plataforma de contenido erótico para adultos. Este pedido recibió más de 300 “me gusta” y varias respuestas de otras personas que coincidieron en que la pareja debería vender sus fotos hot.

Cabe recordar que esta propuesta que recibió Wanda surge luego de que la Justicia resolviera que sean suspendidas las cuentas de Instagram, TikTok y Facebook de la mediática.

En ese contexto, la empresaria de cosméticos no se quedó en el molde y decidió promocionar en sus redes sociales su perfil de OnlyFans donde sube fotos suyas de alto voltaje. Ahora, sus fans quieren que L-Gante también se sume a ese contenido erótico.

“Hola... no soy Wanda, ¡acá soy la BADBITCH y punto! Aprovechá que si me cierran Instagram ME ACTIVO más que nunca...”, reza la descripción del perfil en la página de contenido para adultos, cuya suscripción mensual en la cuenta de la conductora cuesta 50 dólares.