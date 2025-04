Omar De Felippe sobre la derrota ante Unión: “No me cerró lo que hizo el equipo"

El DT de Central Córdoba remarcó las dificultades del equipo en el juego, habló del recambio por la doble competencia y anticipó que se vienen decisiones importantes en el futuro cercano.

Hoy 18:46

El entrenador de Central Córdoba, Omar De Felippe, analizó con autocrítica la derrota del Ferroviario ante Unión de Santa Fe por el Torneo Apertura de la Liga Profesional. El DT remarcó las dificultades del equipo en el juego, habló del recambio por la doble competencia y anticipó que se vienen decisiones importantes en el futuro cercano.

“No me cerró lo que hizo el equipo. Fue un partido trabado, pero no generamos demasiado. Creo que nos costó mucho la pelota otra vez. Hay que seguir, estamos en doble competencia y jugaron chicos que no lo hacen habitualmente. No tenemos un plantel tan largo, así que cuidamos algunos para esta aventura que tenemos en Brasil, que sabemos que es difícil”, expresó el técnico.

Más allá del flojo rendimiento, De Felippe valoró el esfuerzo de los jugadores y dejó entrever que el plantel será evaluado en profundidad: “Esto nos sirve para evaluar lo que tenemos. Seguramente cuando termine el torneo, con el mercado de pases abierto, habrá que tomar decisiones fuertes para ver el destino de Central Córdoba. Hay que ver a todos. Estoy contento por lo que los chicos dieron, pero tenemos que hacer evaluaciones”, remarcó.

Sobre el partido, fue claro: “En líneas generales no fue bueno. Es una lástima que se nos haya escapado un punto que nos permitía mantenernos entre los ocho, aunque seguimos estando. Los demás están ahí atrás y si tropezás otra vez te quedás sin nada. Hay que valorar lo que se hizo con un equipo del interior, donde las cosas cuestan muchísimo”, expresó.

Por último, se refirió a la situación de Diego Barrera, quien salió lesionado: “No vamos a poder contar con él por un tiempo. Esperemos que no sea nada más grave. Los médicos evaluarán cuando le baje la inflamación y tendrán un mejor diagnóstico”, cerró.