“Leé el reglamento”: el cruce picante entre Echenique y Cavani tras un gol anulado que encendió la polémica en Boca

El Xeneize venció a Barracas Central, sin embargo, las miradas estuvieron sobre el juez del partido, que no convalidó la anotación del uruguayo.

Hoy 12:08

La victoria de Boca por 1-0 ante Barracas Central por el Torneo Apertura no estuvo exenta de controversias, y una de ellas tuvo como protagonistas al delantero Edinson Cavani y al árbitro Fernando Echenique. El uruguayo, que convirtió en dos ocasiones, no pudo festejar ninguno de sus goles, y en uno de ellos se generó una discusión que no se vio en la transmisión oficial.

A los 40 minutos del primer tiempo, Rodrigo Battaglia anotó el tanto del triunfo xeneize tras una gran jugada por izquierda, pero antes de esa conquista, Cavani había ensayado una tijera que terminó en gol. Sin embargo, la jugada fue anulada por una supuesta infracción del atacante contra el arquero Marcos Ledesma, quien cayó en el área tras un contacto con el uruguayo.

Las imágenes mostraron que Ledesma fue al piso en busca de la pelota, chocó con Cavani y no logró evitar el remate. La interpretación de Echenique fue inmediata: cobró falta a favor de Barracas. El reclamo del delantero y del banco de suplentes no se hizo esperar, y en medio de esa protesta se dio un cruce picante: el juez le respondió a Cavani con un tajante "Leé el reglamento", tras escuchar que alguien le gritó "Sos una vergüenza".

En el complemento, Cavani volvió a convertir, pero el tanto fue anulado correctamente por posición adelantada de Carlos Palacios, quien lo había asistido. Pese a los reclamos, el DT Fernando Gago optó por no entrar en polémicas y fue claro en la conferencia: “No hablo de los árbitros”.

La tensión entre jugadores y árbitros vuelve a estar en el centro de la escena en el fútbol argentino, esta vez con Cavani como protagonista de una jugada que dará que hablar durante toda la semana.