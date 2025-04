Zamora inauguró obras en Los Telares y pidió evitar el individualismo: "Que el odio no impregne nuestra sociedad santiagueña"

El gobernador dejó inaugurada una escuela, un jardín de infantes, un barrio, un polideportivo y entregó viviendas sociales en la ciudad cabecera del departamento Salavina.

Hoy 13:06

Los Telares, cabecera del departamento Salavina, recibió este lunes la visita del gobernador Gerardo Zamora, quien dejó inaugurada una serie de obras de infraestructura urbana sobre una superficie total de 48.000 metros cuadrados que cubren en total tres manzanas en la zona este de la ciudad, donde fueron habilitados los edificios de la Escuela N° 971 “Teresa Fabrini" y el Jardín de Infantes Nº 127 totalmente equipados; un barrio de 20 viviendas, un polideportivo y una plaza con infraestructura de red vial, agua y energía eléctrica y alumbrado público.

También en esta oportunidad hizo entrega de viviendas a familias de la zona y dejó habilitado en el Hospital Zonal un consultorio de salud integral para jóvenes y adolescentes.

El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Elías Suárez; los ministros de Educación, Mariela Nassif; de Salud, Natividad Nassif; de Obras Públicas, Aldo Hid, y de Desarrollo Social, Ángel Niccolai; de Producción, Miguel Mandrille, entre otros funcionarios.

Fueron recibidos por la intendente Nora Roldán, quien acompañó a la comitiva provincial a lo largo del recorrido de inauguraciones, que comenzó por el barrio ejecutado a través del Ipvu, conformado por unidades habitacionales con dos dormitorios, sala de estar-comedor, cocina, baño, lavadero y pérgola para cochera con asador. Cada casa cuenta con servicios de cloacas, agua y energía eléctrica.

El corte de cintas se hizo en la casa de la familia Espíndola, junto con el secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín; la secretaria de Relaciones Internacionales del Ipvu, Sara Ayuch.

Luego, el gobernador se dirigió al domicilio de Emil Quiroga, donde se hizo la entrega simbólica de llaves a las familias beneficiadas por el programa Viviendas Sociales, las que fueron ejecutadas a través del Ministerio de Desarrollo Social con la colaboración de la comuna local.

Posteriormente se hicieron los cortes de cintas en el jardín de infantes y en la escuela, junto a las directoras, Celia Ricarte de la institución del Nivel Inicial, y Marcela Iturre, de la primaria.

Las nuevas instalaciones de la primaria albergan a 460 alumnos en dos turnos y tiene una superficie de 3.421 metros distribuidos en dos plantas. En la planta baja se encuentran el hall de acceso, 7 aulas, área de gobierno, un patio semicubierto, una sala multimedia, depósito, un salón de usos múltiples y sanitarios. En la planta alta hay 11 aulas, un taller de ciencias y técnicas y sanitarios.

En tanto, el jardín -a donde asisten 142 niños en dos turnos- tiene una superficie de 579 metros cuadrados, donde se encuentran distribuidas 3 salas con sanitarios individuales, área de gobierno, un sum con cocina y sanitarios, galerías y un patio semicubierto.

El recorrido finalizó en el nuevo polideportivo de la ciudad. El corte de cintas se hizo acompañado por el secretario de Deportes, Carlos Dapello, y chicos de la Escuela de Fútbol "Los Pichones".

El edificio posee una superficie aproximada de 1.400 metros curados. Cuenta con una cancha al aire libre y otra en un microestadio cubierto con tribunas. Además tiene áreas complementarias, como una cantina con cocina, depósito y vestuarios para ambos sexos.

El complejo incluye un espacio verde equipado con mobiliario urbano, iluminación, un sector con gradas, y un escenario para actividades recreativas al aire libre, además de un sistema de riego por aspersión. También se ampliaron las redes de cloacas, agua y electricidad, y se pavimentaron calles.

En este marco, el gobernador hizo entrega a la intendente Roldán de las llaves de un camión compactador para reforzar el servicio de higiene del municipio.

Discurso

En el acto central, realizado en un microestadio colmado, Zamora expresó su satisfacción por el notable crecimiento de Los Telares, como ocurre en otros puntos de la provincia a través de obras que contribuyen al fortalecimiento del federalismo en términos educativos, sanitarios, deportivos y de desarrollo, "para que en Santiago del Estero no haya ciudadanos de primera ni de segunda".

Por tal motivo destacó la inauguración de dos instituciones educativas y del polideportivo, como espacio pensados especialmente para las nuevas generaciones.

En esa línea mencionó la ampliación del servicio de Internet para todas las escuelas como parte de inversiones que ubican a Santiago como la provincia que más fondos destina a la educación.

"No tenemos mejor futuro que no sea con inversión en nuestros niños y adolescentes", afirmó, al agradecer también a los docentes por mantener las escuelas abiertas. Además, destacó el crecimiento de la Carrera de Medicina en la Unse con calidad académica reconocida a nivel nacional, con el ingreso de 200 nuevos estudiantes y recordó que se encuentra en construcción el hospital de clínicas, que será quinto en el país.

También en materia de federalización en términos de salud, comentó que Los Telares fue seleccionado para recibir practicantes de la Carrera de Medicina, al igual que en otros lugares de la provincia.

Asimismo, dijo que todo esto se consigue gracias a la correcta administración de los fondos provinciales y a pesar del perjuicio que está sufriendo por los recortes nacionales.

"Esperamos que esto sea una cosa pasajera. No podemos tener un país que se autodestruya, no tenemos que tener una patria que no se valorice y no podemos tener una identidad argentina que se pierda. Y esto quizás es el desafío más grande del federalismo y que tiene que ver también con el rumbo que queremos tener de nuestra sociedad", expresó.

En ese sentido, recordó las palabras del Papa Francisco, quien advierte sobre el avance del individualismo, fenómeno que el Santo Padre calificó como el peor cáncer de la humanidad.

En este marco, exhortó a todos los vecinos del departamento Salavina a luchar contra esa filosofía que proponen algunos sectores y que atentan contra las familias, la solidaridad y la vida en comunidad.

Aseguró que el individualismo solamente trae fracasos y frustraciones, que luego generan odio y violencia. "Que el odio y la violencia no impregnen nuestra sociedad santiagueña, que podamos vivir en paz, con posibilidades para todos. Eso es lo más importante", señaló.

En otro tramo, el mandatario resaltó los logros conseguidos en los últimos años en la búsqueda permanente por un mayor federalismo, al que llamo a defender con firmeza.

El mandatario cerró su mensaje con el deseo de unidad para todos los santiagueños, más allá de banderías políticas, "para que trabajemos por el futuro de nuestra patria y de nuestra patria chica".