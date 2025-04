L-Gante se sinceró sobre su vínculo con Wanda Nara: "Un desastre por dentro"

El cantante habló de su presente emocional, su relación con Wanda Nara y el peso de ser una figura pública.

"Un desastre por dentro", así definió L-Gante su estado emocional actual cuando le preguntaron por su relación con Wanda Nara. La frase salió directa, sin ironías, reflejando cansancio y una honestidad desarmante. En una charla íntima con el youtuber Mauro Albarracín, para el canal Charla de madrugada, el referente de la cumbia 420 admitió que no está en su mejor momento: "Estoy para el or..., tengo una de problemas", confesó.

Durante la entrevista, L-Gante evitó respuestas de compromiso. Lejos de aclarar que "con Wanda está todo bien", prefirió enfocarse en cómo se siente: "Preferiría quedarme mucho tiempo en mi casa hasta que me sienta recargado positivamente otra vez. Y ahí sí, encarar todo con buena onda", expresó.

Sobre Wanda, habló con admiración y cercanía. Contó que se sorprende al ver cuánto se parecen cuando están juntos. No sabe si siempre fue así o si cambió con el tiempo, pero está convencido de que lo que la atrajo fue su autenticidad: "Mostrarme como soy, no intentar caerle bien. Si te caigo bien, joya. Y si te caigo mal, bueno. Pero ahí queda lo importante: que fui sincero", explicó.

Además, destacó la química entre ellos: "Cuando estamos juntos somos 'la potencia'. La rompemos en donde lleguemos o en lo que hagamos", aseguró, dejando en claro que la conexión sigue viva.

Más allá del plano sentimental, L-Gante se refirió al peso de su rol como figura pública. Reconoció que ya no es solo un cantante, sino "una empresa", de la que dependen muchas familias: "Cada vez que salgo a trabajar, están trabajando varias personas y llevan el dinero a la casa para todas esas familias", señaló.

No habló como una estrella, sino como alguien consciente de su responsabilidad. Managers, productores, músicos, técnicos, vestuaristas, asistentes, iluminadores y muchos más forman parte de la red que lo acompaña, dependiendo de su rendimiento físico, emocional y creativo.

Actualmente, se encuentra en Colombia, donde combina descanso con la producción de nuevos proyectos musicales, algunos alejados del estilo RKT. A su regreso, seguirá con una cargada agenda de shows en Niceto, otras ciudades del país y presentaciones en el exterior, como en Chile.

Durante la conversación, también reflexionó sobre las malas decisiones que tomó al comienzo de su carrera: "Es difícil encontrar a alguien que te tire ideas piolas. En lo nocturno están los que te vienen con 'vamos a hacer esto, vamos a hacer eso', las ideas malas ¿no?", recordó.

Hoy, con 25 años recién cumplidos, se siente más maduro para distinguir entre lo constructivo y lo destructivo: "Estamos grandes como para tener la habilidad de cortar. De decir: esto está bien, esto está mal", afirmó.

Esa madurez también lo llevó a repensar sus letras y su imagen pública. Aunque no reniega de su consumo, aclaró que ya no se muestra fumando en sus videos: "Un porrito no me hace ni mala persona, ni buena tampoco", comentó.

Consciente de que las cámaras y las redes amplifican todo, advirtió: "Le das lugar a que hablen los giles". Pero también reconoció un cambio profundo en su enfoque: hoy entiende la responsabilidad social que implica cada palabra que dice.

Ya no es el joven que rimaba sobre la dureza del barrio. Hoy, además de ser un artista, es un padre y un adulto que mira hacia atrás sin juzgarse: "Cantaba cosas que me pasaban. Cosas que vivía en mi barrio, en el día a día. Ahora sí es una responsabilidad, porque ya soy un adulto. Pero no me juzgo, porque es mi realidad", explicó.

A cuatro años del estallido que lo convirtió en fenómeno, L-Gante se muestra más introspectivo y lúcido. Sabe que su historia sigue siendo suya y que, pese a todo, la seguirá contando con su voz.