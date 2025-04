Se confirmó el fixture del Torneo Apertura de la Liga Santiagueña de Fútbol

El certamen estará dividido en dos zonas (A y B) y contará con un total de 10 fechas. Además, en la quinta jornada se disputarán los esperados clásicos interzonales.

Este lunes se dio a conocer el fixture completo del Torneo Apertura 2025 de la Liga Santiagueña de Fútbol, que estará dividido en dos zonas (A y B) y contará con un total de 10 fechas. Además, en la quinta jornada se disputarán los esperados clásicos interzonales.

El campeonato se jugará en dos etapas: Apertura y Clausura, y cada uno tendrá su propio campeón, quien se clasificará directamente al Torneo Regional Federal Amateur (TRFA). Los duelos prometen mucha emoción y rivalidad en toda la provincia.

ZONA A

FECHA 1

Atlético Forres vs Independiente de Beltrán, Estudiantes vs Sportivo Fernández, Villa Unión LB vs Yanda FC, Unión Santiago vs Central Córdoba, Banfield LB vs Sarmiento LB.

FECHA 2

Banfield LB vs Atlético Forres, Sarmiento LB vs Unión Santiago, Central Córdoba vs Villa Unión LB, Yanda FC vs Estudiantes, Sportivo Fernández vs Independiente de Beltrán.

FECHA 3

Atlético Forres vs Sportivo Fernández, Independiente de Beltrán vs Yanda FC, Estudiantes vs Central Córdoba, Villa Unión LB vs Sarmiento LB, Unión Santiago vs Banfield LB.

FECHA 4

Unión Santiago vs Atlético Forres, Banfield LB vs Villa Unión LB, Sarmiento LB vs Estudiantes, Central Córdoba vs independiente de Beltrán, Yanda FC vs Sportivo Fernández.

FECHA 5-CLÁSICOS

Central Argentino LB vs Sarmiento LB, Unión de Beltrán vs. Independiente de Beltrán, Mitre vs. Central Córdoba, Yanda FC vs. Inst. Dep. Santiago, Comercio CU vs. Estudiantes

FECHA 6

Atlético Forres vs Yanda FC, Sportivo Fernández vs Central Córdoba, Independiente de Beltrán vs Sarmiento LB, Estudiantes vs Banfield LB, Villa Unión LB vs Unión Santiago.

FECHA 7

Villa Unión LB vs Atlético Forres, Unión Santiago vs Estudiantes, Banfield LB vs Independiente de Beltrán, Sarmiento LB vs Sportivo Fernández, Central Córdoba vs Yanda FC.

FECHA 8

Atlético Forres vs Central Córdoba, Yanda FC vs Sarmiento LB, Sportivo Fernández vs Banfield LB, Independiente de Beltrán vs Unión Santiago, Estudiantes vs Villa Unión LB.

FECHA 9

Estudiantes vs Atlético Forres, Villa Unión LB vs Independiente de Beltrán, Unión Santiago vs Sportivo Fernández, Banfield LB vs Yanda FC, Sarmiento LB vs Central Córdoba.

FECHA 10

Atlético Forres vs Sarmiento LB, Central Córdoba vs Banfield LB, Yanda FC vs Unión Santiago, Sportivo Fernández vs Villa Unión LB, Independiente de Beltrán vs Estudiantes.

ZONA B

FECHA 1

Central Argentino LB vs Vélez de San Ramón, Mitre vs Güemes, Inst. Dep. Santiago vs Agua y Energía LB, Independiente de Fernández vs Comercio CU, Unión de Beltrán vs Defensores de Forres.

FECHA 2

Unión de Beltrán vs Central Argentino LB, Defensores de Forres vs Independiente de Fernández, Comercio CU vs Inst. Dep. Santiago, Agua y Energía LB vs Mitre, Güemes vs Vélez de San Ramón.

FECHA 3

Central Argentino LB vs Güemes, Vélez de San Ramón vs Agua y Energía LB, Mitre vs Comercio CU, Inst. Dep. Santiago vs Defensores de Forres, Independiente de Fernández vs Unión de Beltrán.

FECHA 4

Independiente de Fernández vs Central Argentino LB, Unión de Beltrán vs Inst. Dep. Santiago, Defensores de Forres vs Mitre, Comercio CU vs Vélez de San Ramón, Agua y Energía LB vs Güemes.

FECHA 5-CLÁSICOS

Villa Unión LB vs. Agua y Energía LB, Atlético Forres vs. Defensores de Forres, Independiente FDZ vs. Sportivo FDZ, Unión Santiago vs. Güemes, Banfield LB vs. Vélez

FECHA 6

Central Argentino LB vs Agua y Energía LB, Güemes vs Comercio CU, Vélez de San Ramón vs Defensores de Forres, Mitre vs Unión de Beltrán, Inst. Dep. Santiago vs Independiente de Fernández.

FECHA 7

Inst. Dep. Santiago vs Central Argentino LB, Independiente de Fernández vs Mitre, Unión de Beltrán vs Vélez de San Ramón, Defensores de Forres vs Güemes, Comercio CU vs Agua y Energía LB.

FECHA 8

Central Argentino LB vs Comercio CU, Agua y Energía LB vs Defensores de Forres, Güemes vs Unión de Beltrán, Vélez de San Ramón vs Independiente de Fernández, Mitre vs Inst. Dep. Santiago.

FECHA 9

Mitre vs Central Argentino LB, Inst. Dep. Santiago vs Vélez de San Ramón, Independiente de Fernández vs Güemes, Unión de Beltrán vs Agua y Energía, LB Defensores de Forres vs Comercio CU

FECHA 10

Central Argentino LB vs Defensores de Forres, Comercio CU vs Unión de Beltrán, Agua y Energía LB vs Independiente de Fernández, Güemes vs Inst. Dep. Santiago, Vélez de San Ramón vs Mitre.