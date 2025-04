Alejandra Maglietti habló sobre su embarazo: "Estoy asustada"

La mediática, que espera su primer hijo junto a su pareja Juan Manuel, habló sobre los "miedos" de esta nueva etapa en su vida.

Hoy 11:17

Alejandra Maglietti está cursando el quinto mes de embarazo de su primer hijo y aseguró que está viviendo muchos cambios: "Estoy asustada", reveló.

La panelista de Bendita TV comentó en el programa Implacables, que conduce Susana Rocasalvo, en El Nueve, que tiene complicaciones: con su nuevo cuerpo: “No me entra nada, no tengo ropa, o sea, esto es lo que pude recuperar y algunas camisas que todavía me entran, obviamente caí en el pantalón de ropa de embarazada".

"Directamente es imposible que me cierre algo. Es difícil vestirse”, contó la mediática que será madre primeriza a los 37 años, junto a su novio, Juan Manuel, con quien convive hace dos.

“Hay un montón de cosas que yo las tenía que cambiar por precaución. Soy bastante perfeccionista con las cosas y leo, me informo y quiero saber todo, obviamente estuve leyendo un montón, y le compré un sensor de temperatura y cosas. Una empieza a tener miedos, tengo miedo, digo ¿voy a poder? Estoy asustada”, confesó en televisión.

La abogada contó que había congelado sus óvulos para con ganas de ser mamá en un futuro, y que la noticia fue una sorpresa: “La verdad que estoy feliz. Y sorprendida también porque no me imaginaba que iba a ser así”, reveló.