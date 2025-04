Un Día del Trabajador para todos

No hay razón por la que tradiciones políticas cercanas a sectores medios o altos no celebren este día. Es curioso que sectores políticos que son o aspiran a gobernar no le hablen a todo el país.

Por Fernando J. Ruiz

Para TN

El 1 de mayo se celebra hace 135 años en la Argentina, pero no es una verdadera fiesta nacional.

La izquierda revolucionaria instaló la fecha en 1890 y luego el peronismo la protagonizó desde 1946, aunque hay personas que valoran el trabajo que no son peronistas, o que no están en la izquierda revolucionaria.

Así, el Día del Trabajador nunca fue pensado para todos. ¿Por qué no innovar para que lo sea?

La Argentina tiene la feliz coincidencia de que el 1 de mayo es el Día de la Constitución, en referencia a su sanción en Santa Fe en 1853. Los padres de nuestro contrato social disfrutarían la casualidad porque esa constitución es un manifiesto para promover el trabajo humano. Además, en 1957, ese texto fortaleció su defensa del trabajo con la incorporación del artículo 14 bis.

Pero el devenir cambiante de la celebración no fue un error. Los países se construyen de a poco. El surgimiento de la “cuestión social” a fines del siglo 19 fue con hostilidad. “Human rights are human fights” es una enseñanza de la historia humana. Los distintos grupos sociales e ideológicos van divergiendo y convergiendo en distintas épocas. Por eso, a medida que fueron creciendo las protestas sociales, a principios del siglo 20 los gobiernos reconocieron el valor del trabajo humano. En 1894, la primera pintura expresiva de esta realidad, Sin pan y sin trabajo, fue la obra de un aristócrata, Ernesto de la Cárcova, que representó la conciencia creciente sobre la extrema desigualdad social. Casi tres décadas después, fue un presidente radical conservador, Marcelo T. Alvear quien, por primera vez, decretó asueto para los empleados públicos, demostrando que era un día reconocido por más sectores de la sociedad.

La llegada de Juan Domingo Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión puso esa jornada al servicio del Estado comunicador que comenzó a crear. En 1944 se decretó asueto para todos, es decir, feriado nacional. Se incorporó así al estratégico calendario de feriados de un país, que es un identikit de su imaginario religioso y cívico. Si se revisan en cada país los días festivos se refleja un ADN identitario. Tiene cambios en la historia, generalmente escasos, y reflejan esas discusiones de identidad.

Mariano Ben Plotkin, en su libro Mañana es San Perón, analiza cómo el líder reinventó los rituales y la propaganda alrededor de este día. Como joven militar, Perón había vivido los temores que generaba la izquierda libertaria ante esta jornada. Hasta la llegada del peronismo, ese día las tropas se solían acuartelar. Ahora sería una expresión del monopólico ritual peronista. Incluso a veces si otros sectores querían realizar un acto debía ser el día previo. Así Perón logró controlar y aprovechar la energía política de este aniversario.

Pero reinventar el 1 de mayo no es borrar un acto peronista, sino hacerlo más inclusivo. El peronismo preservó la importancia de esa fecha y es su aporte al imaginario nacional. De hecho, hay una incomodidad interna en el peronismo desde que sus últimos liderazgos han sido más eficaces en la asistencia social mediante transferencias de dinero que en la generación de trabajo real. En el diálogo entre gremios y movimientos sociales esta tensión es central.

Otras corrientes políticas ignoran esta celebración. La ven orientada a sectores sociales que no representan. Pero no hay razón por la que tradiciones políticas cercanas a sectores medios o altos no celebren este día. Es un feriado nacional, no de una parcialidad. Y el orgullo del trabajo es común. Es curioso que sectores políticos que son o aspiran a gobernar no le hablen a todo el país, sin exclusiones. Su vocación sería entonces gobernar pedacitos del país, no a todo su pueblo.

La doctrina social de la Iglesia, desde la encíclica Rerum Novarum (1891) a la Laborem Exercens (1981), enfatizó el trabajo como servicio a la persona humana. El Papa Francisco, en Fratelli Tutti (2020), fue claro: “El gran tema es el trabajo. Lo verdaderamente popular —porque promueve el bien del pueblo— es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, sus fuerzas. Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna”. Y agregó: “No existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo”.

El colapso de la cultura del trabajo fue el núcleo del descalabro del tejido social en las últimas décadas. En su crudo relato biográfico, El niño resentido, el antes pibe chorro y ahora descollante escritor, César González, menciona la figura de su abuela como sostén último de su hogar, basada en su trabajo doméstico, al que se dedicaba con mucho esmero. Su admiración por ella es evidente, pero en su adolescencia veía que a pesar del enorme trabajo que ella hacía no podía sacar a su hogar de la pobreza estructural en la villa Carlos Gardel, en Morón. “Era el hijo del linyera y de la presa”, escribe González, mientras su abuela, una ferviente evangelista, lo obligaba a leer el Antiguo Testamento, a lo que debe su capacidad de leer a los cuatro años.

Expandir el sentido del Día del Trabajador es una necesidad. Además, tampoco hay un reconocimiento al trabajo de los inmigrantes de las últimas décadas, como no lo hubo en su momento con la llegada masiva de italianos y españoles. Es esencial en la vida local el trabajo de migrantes bolivianos, paraguayos, peruanos, coreanos, chinos y, más reciente, de los venezolanos. Y estos no tienen el homenaje merecido, como si hubiera una inercia supremacista originada en el anacrónico mandato constitucional de “fomentar la inmigración europea”. Para encontrar un nuevo sentido al 1 de mayo hay que entender que es un feriado universal, y nosotros tenemos en nuestro ADN ser un país universal.

A veces se atribuye la falta de cultura del trabajo a quienes no trabajan, pero hay quien trabaja y no tiene esa cultura. Así como hay profesionales vencidos, que son aquellos que no creen en los valores que su profesión tiene, también están los trabajadores vencidos, que ocupan un puesto de trabajo, pero trabajan lo menos que pueden. Por eso, es relevante revitalizar la cultura del buen trabajo, del servicio, de la calidad entendida como dar en un servicio o en un producto lo que se dice que se está dando.

A diario, hay grandes empresas que nos ofrecen servicios o productos sin la mínima honestidad comercial en un spam telefónico donde la opacidad es la regla, al borde de la estafa; sobre todo a los ahora llamados por la jurisprudencia como consumidores hipervulnerables que son los adultos mayores. Estas son empresas donde se olvida -no se adquiere- la cultura del trabajo.

Reinventar el 1 de mayo recentra la cultura del trabajo en el imaginario. Respetando su historia, esta fecha tiene que conservar su carácter ambiguo que describió hace años el investigador Aníbal Viguera: tiene que ser festejo y también reclamo de lo que falta para seguir construyendo el trabajo que se necesita.

Por eso, cómo celebremos el 1 de mayo es una oportunidad. Desde la creación de esa jornada por la Segunda Internacional Socialista en 1889 hasta hoy, la conciencia sobre el valor del trabajo no hizo más que crecer, y eso hay que defenderlo.