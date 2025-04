Dybala, su fanatismo por Boca y la chance de volver: "Me encantaría jugar en Argentina"

La Joya explicó de dónde nace su amor por el Xeneize y se refirió a los mensajes que recibe de los hinchas para jugar en el país.

Aunque su condición de hincha de Boca es conocida, cada vez que Paulo Dybala habla del Xeneize, el sueño de verlo con la azul y oro se renueva. Esta vez, en una entrevista para el canal de YouTube Los Edul, el delantero cordobés volvió a expresar su cariño por el club de la Ribera y admitió que, aunque no sabe si ocurrirá, le gustaría jugar en la Primera División argentina, algo que aún no logró.

La “Joya” recordó que solo pudo jugar profesionalmente en la B Nacional con Instituto, el club que lo vio nacer y al que le guarda un profundo afecto: “Es el club que hizo que mi carrera haya crecido y haya podido llegar a Europa”, señaló. Sin embargo, la idea de un eventual regreso siempre gira también alrededor de Boca, impulsada por su amistad con Leandro Paredes, su compañero en Roma y ferviente fanático xeneize.

“A veces veo fotos mías de chico con la camiseta de Boca, las cosas que dice Lea (Paredes), los mensajes de los hinchas... Es lindo. Incluso ayer hablábamos con Lea por las vacaciones y él quería que me quede con él para ir a ver a Boca al Mundial de Clubes, que juega su primer partido en Miami”, contó Dybala. Aunque remarcó que nunca fue a la cancha a ver a Boca, los recuerdos de su infancia están teñidos de azul y oro: “Mi viejo era fanático. Tuvo tres hijos y los dos mayores salieron de Independiente y River. Yo era el más chico, me llevaba a todos lados. Después, a los 10 años, fui a Instituto y me hice un poco más hincha del club. Pero cuando Boca jugaba en Córdoba, íbamos siempre a la cancha”.

Si bien su regreso a Argentina parece lejano, la esperanza de los hinchas sigue intacta. Paredes insiste para que su amigo vista la camiseta de Boca y, según reveló Oriana Sabatini, esposa de Dybala, el volante "empezó a instalar la idea de que vayan los dos", algo que incluso podría generarle conflictos familiares, ya que toda su familia es de River.

Del otro lado, Paredes también estuvo muy cerca de volver a Boca en el último mercado de pases. Aunque no se concretó, el mediocampista, surgido en el club, dejó una puerta abierta: su nuevo contrato con Roma incluye una cláusula especial que permite su regreso al Xeneize si abonan 3.5 millones de euros, opción válida hasta diciembre de 2026 y exclusivamente para Boca.

Por ahora, todo queda en palabras, recuerdos y proyecciones. Pero entre la conexión emocional con el club, la presión de los hinchas y la influencia de Paredes, el sueño de ver a Dybala en La Bombonera sigue latente.