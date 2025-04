Kristen Stewart y Dylan Meyer se casaron tras seis años de relación

La actriz Kristen Stewart y la guionista Dylan Meyer contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en Los Ángeles, después de estar comprometidas durante cuatro años. Aunque la noticia se filtró a los medios, ambas siempre han sido muy reservadas con respecto a su vida personal.

Hoy 08:13

Kristen Stewart, conocida por su papel como Bella Swan en la saga Crepúsculo (2008-2012), oficializó su relación con Dylan Meyer. Así lo confirmó el sitio especializado estadounidense TMZ, que publicó algunas imágenes del momento en que ambas se casaron. Vestidas de manera informal, en las fotos se puede ver a Meyer sosteniendo un ramo de flores.

Según ese medio, la boda se celebró el domingo 20 de abril en la casa de la pareja en Los Ángeles, con la presencia de un grupo reducido de amigos y familiares. Entre los asistentes estuvo la actriz y modelo Ashley Benson, junto a su esposo Brandon Davis. De acuerdo con lo que establece la ley del estado de California, Stewart y Meyer debieron obtener previamente una licencia de matrimonio, emitida el martes 15 de abril. No sorprende la discreción con la que se llevó a cabo el evento, ya que ambas siempre han optado por mantener su relación fuera del foco público.

Stewart y Meyer se conocieron en 2013 en el set de una película, pero no comenzaron una relación hasta 2019, luego de que la actriz se separara de Stella Maxwell. La confirmación del vínculo llegó a través de una publicación de Meyer en Instagram, donde tiene actualmente más de 130.000 seguidores. “Encuéntrame bajo las sábanas escondiéndome de la policía de la felicidad”, escribió junto a una imagen en la que se las ve compartiendo un beso.

El compromiso fue anunciado en 2021. En una entrevista en el programa The Howard Stern Show, Stewart contó que fue Meyer quien tomó la iniciativa de proponer matrimonio. “Entre dos mujeres nunca se sabe quién va a tomar ese rol tradicional. Nosotras no lo pensábamos así. Yo bromeaba diciendo que quería que me propusieran casamiento. Y ella simplemente lo hizo. Fue muy tierno”.

En una aparición previa, en 2019, Stewart también habló del momento en que se dio cuenta de que estaba enamorada de Meyer: “Era tarde, estábamos en un bar horrible, sus amigas se fueron, y yo pensé: ‘Estoy totalmente enamorada de vos’. Y listo. Era evidente”.

Kristen Stewart

Pese a que el casamiento se pospuso varias veces, Stewart había declarado en 2022 en el programa de Stephen Colbert que planeaban una gran celebración, aunque no eran muy buenas organizando. “Podríamos hacerlo este mismo fin de semana y después festejar con todos”, comentó. Más tarde, en CBS Sunday Morning, dijo que el casamiento “ocurriría cuando tuviera que ocurrir”, y agregó: “Tampoco quiero estar comprometida cinco años. Queremos hacerlo”.

En 2023, Meyer le dedicó a Stewart una publicación en Instagram por su cumpleaños número 33: “Te amo más que a todos los tonos de verde, todas las fases de la luna y todos los gatos de Los Ángeles. Más que a una pizza de Domino’s fumada, un taco de pescado con resaca o un plato de alitas bien crujientes. Algunos dirán que es demasiado amor, pero yo creo que esa gente es aburrida. Feliz cumpleaños. Te amo muchísimo”.

En 2019, en una entrevista con la edición británica de Harper’s Bazaar, Stewart reveló que recibió advertencias de parte de ejecutivos de Hollywood por mostrarse públicamente con Meyer. “Me dijeron: ‘Hacete un favor y no camines de la mano con tu novia. Podrías conseguir un papel en una película de Marvel’. No quiero trabajar con personas así”, expresó.

Meyer es activa en redes sociales, mientras que Stewart se mantiene alejada de ellas. Cada vez que quiere transmitir algo públicamente —como cuando alentó a sus seguidores a registrarse para votar en las elecciones de EE.UU. en 2020— lo hace a través de la cuenta de su ahora esposa.

Después de seis años juntas y cuatro de compromiso, la pareja ya se dio el “sí” y queda por ver si celebrarán con una gran fiesta o si preferirán seguir manteniendo su estilo reservado.