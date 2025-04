La semana de Caputo y su equipo en Washington: el confortable paso por el FMI y el interés sobre el “caso argentino”

El ministro y el resto de los funcionarios participaron de varios paneles y reuniones en la asamblea del organismo, y completaron una semana “muy positiva”; cautela de inversionistas

Hoy 06:48

Por Guillermo Idiart, en diario La Nación

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

WASHINGTON.- El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a pisar la sede del Fondo Monetario Internacional (FMI), en Washington, cerca de las 18 (hora local) del miércoles. Habían pasado pocas horas desde su arribo a la capital norteamericana, incluido un encuentro a puertas cerradas con unos 200 inversores, banqueros y analistas financieros, organizado por el JP Morgan. Un escenario ideal para el arranque de la gira de cuatro días del funcionario –que trabajó para ese banco en los 90-, en la que detalló la marcha del plan económico libertario y cosechó elogios.

Caputo estaba acompañado por el equipo que lideró las negociaciones para sellar el nuevo acuerdo con el FMI. La delegación esperaba un clima de celebración en el encuentro con la directora gerente, Kristalina Georgieva, muy elogiosa del programa del Gobierno. No se equivocaron. “Fue espectacular”, la calificó Caputo antes de meterse en una cena de trabajo del G-20. “Fue un placer”, reforzó luego Georgieva en sus redes sociales, al destacar la consolidación de la estabilidad económica. El equipo económico lo sintió como una semana redonda, “muy positiva”, que salió tal cual lo que esperaba. No había que buscar nuevos acuerdos o fondos, sino explicar la marcha del plan, fue el comentario general.

La reunión con la directora gerente en la sede del Fondo –en el marco de sus Sesiones de Primavera- empezó cerca de las 19, y duró alrededor de 20 minutos. En un clima distendido, no hubo champaña, claro, pero sí chocolates de cortesía. Además de Caputo, posaron para la foto con Georgieva el representante argentino ante el FMI, Leonardo Madcur; el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el vicepresidente de la entidad monetaria, Vladimir Werning.

Todos se movieron a sus anchas en los pasillos y salones de los dos laberínticos headquarters que tiene el FMI en Washington, a solo 500 metros de la Casa Blanca. Como pocas veces, el “caso argentino” –entre el renovado acuerdo con el FMI, el plan motosierra, el levantamiento parcial del cepo y la estabilización económica- despertó un fuerte interés.

El equipo económico se mostró sorprendido por la cantidad de consultas que recibió de otros ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales –Caputo se reunió con varios europeos- sobre el plan de ajuste con el consiguiente rebote económico, tal el pronóstico de crecimiento de 5,5% para este año del Fondo y el Banco Mundial (BM), más del doble que el promedio regional.

También hubo consultas ineludibles por el futuro del dólar, las bandas de flotación, cuándo podrían llegar inversiones y un posible impacto por las turbulencias externas a raíz de la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, uno de los ejes centrales de la asamblea. Se palpó el entusiasmo por los avances de la Argentina, pero también algunos inversores que escucharon a Caputo mostraron cautela.

Los funcionarios también destacaron la reunión de Caputo con la número dos del FMI, Gita Gopinath, casi en los mismos términos que el encuentro con Georgieva. Y otra con el presidente del BM, Ajay Banga.

Caputo cerró su participación este mismo sábado. Fue orador en la última actividad de las Sesiones de Primavera, organizadas en conjunto entre el FMI y el BM: un encuentro a puertas cerradas entre Georgieva y los ministros y autoridades de bancos centrales del Hemisferio Occidental. Vestido de sport, el titular del Palacio de Hacienda llegó 20 minutos antes del inicio de la reunión. Lo acompañaba todo su equipo. En su discurso optó por retomar una de las pautas que pregonó la directora gerente durante toda la semana: poner la casa en orden.

Durante la semana, Georgieva fue tajante al afirmar que los países deben actuar para salvaguardar la estabilidad económica y financiera, y que “la mejor manera de hacerlo es poner orden en su propia casa”.

Al equipo económico no le sorprendió el fuerte respaldo que Georgieva le dio al Gobierno, incluso de cara a las elecciones legislativas de octubre próximo, que generó el repudio de la oposición y acusaciones de “gravísima intromisión en la vida democrática” argentina. “Es importante que no se descarrile la voluntad de cambio. No vemos riesgo de que se pueda materializar, pero urgimos a la Argentina a mantener el rumbo”, señaló el jueves la funcionaria búlgara.

Un día después tuvo que aclarar sus dichos y puso paños fríos, al afirmar que solo era un mensaje para la administración de Javier Milei, y no para los argentinos. La delegación evitó entrar en esa polémica, tal vez el único “ruido” que se generó en torno a la Argentina en un viaje muy cómodo para el equipo económico.

Varias participaciones

Fue inusual que tantos funcionarios argentinos participaran de los seminarios y paneles de la asamblea, que reunió a ministros de Finanzas y Economía, autoridades de bancos centrales y ejecutivos de todo el mundo.

El primero fue Quirno, el martes, en un panel del G-24 en el que sostuvo la idea de que la Argentina intenta “recuperar la credibilidad”. Le siguió Bausili al día siguiente, en un diálogo a sala llena con el director para el Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdés, apartado de la negociación con la Argentina tras las rispideces con Javier Milei.

El titular del BCRA explicó allí el plan de estabilización y habló del futuro de la flotación del dólar. “¿Cuándo se aplicará la flotación libre? Llegará con el tiempo”, señaló, entusiasmado al explicar varios detalles del plan. En primera fila lo escuchaba atentamente el subdirector del Departamento para la región del FMI, Luis Cubeddu, que fue quien sucedió a Valdés en el vínculo por el nuevo acuerdo. Tras el cierre del panel, hubo largos minutos de charla distendida entre algunos funcionarios, junto al escenario.

Pero el funcionario argentino que más sorpresa generó fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Al finalizar en un panel que compartió con Georgieva, consultó a la moderadora: “¿Puedo salirme del protocolo?“. Allí le obsequió un pin de una motosierra, símbolo libertario por excelencia. Entre risas, Georgieva -no sin dificultad y con ayuda del ministro- no dudó en ponérselo en la solapa de su saco verde y posar para las fotos y videos. Hubo aplausos del público, y a la salida el ministro se detuvo a posar para varias selfies.

Tal vez la frutilla del postre que le faltó al equipo económico fue una nueva foto de Caputo con el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, que en los últimos días dio señales contundentes de apoyo al Gobierno, incluso con el anuncio de que le otorgaría una línea de crédito a la Argentina en caso de shock externo. Fue una de las autoridades más solicitadas esta semana en la sede del FMI. Participó de la cena de trabajo del G-20 del miércoles, y allí se saludó con el equipo económico. Hubo muy buena sintonía.

En la delegación argentina reconocieron que hubo gestiones para un encuentro -Bessent tuvo una visita exprés a Buenos Aires el 15 de abril-, y el viernes parecía ser el día indicado. Pero quedó trunco por la cargada agenda de Bessent, que finalmente concretó una catarata de reuniones con ministros de otros países. De todas formas, minimizaron, no hubiera sumado otro eslabón de peso al apoyo de Washington a la Casa Rosada.