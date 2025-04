Celos descontrolados: taekwondista agredió violentamente a su novio

El feroz ataque ocurrió en Monte Quemado.

Hoy 11:38

Un hombre de 44 años, empleado de comercio y residente del barrio Virgen del Carballo, en Monte Quemado, sufrió una feroz golpiza a manos de su novia, una taekwondista, quien le propinó un ataque físico y amenazas de muerte.

La agresión ocurrió el pasado viernes, cuando la mujer, movida por celos, lo atacó violentamente tras una discusión.

Durante la confrontación, le advirtió: "Te voy a prender fuego; si vos no estás conmigo, no vas a estar con nadie. Si no te voy a matar y después me mato yo".

El hombre, que lleva cuatro años de relación con la acusada, relató que aunque ella siempre fue celosa, las situaciones de violencia se intensificaron a partir de este año. A pesar de los frecuentes reclamos y agresiones físicas, el denunciante intentó evitar la ruptura, pues aún la quería. Sin embargo, el viernes la agresión escaló a un nuevo nivel cuando la mujer llegó a su casa bajo el pretexto de devolverle un buzo.

Al ingresar, cerró la puerta con llave y, sin mediar palabra, comenzó a golpearlo con trompadas, patadas y rodillazos.

El ataque dejó al hombre con heridas visibles y sangrando por la boca, además de daños en varios muebles del hogar.

Ante la gravedad de la situación, la víctima denunció el hecho en la Comisaría Comunitaria Nº 22, lo que derivó en la intervención del Dr. Daniel Ábalos, de la Unidad Fiscal para la Circunscripción Copo, quien ordenó la aprehensión de la agresora.