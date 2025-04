Omar De Felippe: "Desde que empezamos la copa no ganamos ningún partido, vemos el esfuerzo, pero no alcanza"

El entrenador de Central Córdoba hizo un análisis del rendimiento del equipo en un partido clave por la clasificación a los Playoffs del Torneo Apertura 2025.

Hoy 00:49

Luego de la dolorosa derrota por 2-1 ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el Estadio Único Madre de Ciudades, el entrenador de Central Córdoba, Omar De Felippe, expresó su disconformidad con el rendimiento del equipo en un partido clave por la clasificación a los Playoffs del Torneo Apertura 2025.

"Es una lástima haber perdido, tuvimos muchas opciones para abrir el marcador y ganarlo tranquilamente, no se pudo dar, agradezco el esfuerzo de los jugadores porque hicieron un desgaste importante, faltó un poco de Inteligencia, pero así son los partidos. Es lo que les vengo manifestando desde la participación en la Libertadores y del equipo corto. Desde que empezamos la copa no ganamos ningún partido, vemos el esfuerzo, pero no alcanza", abrió el entrenador.

Sobre el encuentro dijo: "Hubo muchas distracciones y cosas que no me gustaron, quiero pedir disculpas públicamente a la gente de Independiente por el bochorno del final, no puede ser que nos ganen y nos peleamos, hay que tranquilizarse y aprovechar los momentos, si hay ocho situaciones hacer los goles y ganar el partido, esto es así, es para inteligentes. No va a volver a pasar de que un jugador de mi equipo salga a pelearse por lo que sea, es una vergüenza", señaló, tras los conflictos del final del partido ante Independiente en el estadio Único Madre de Ciudades.

Respecto a la exigencia de la doble competencia, el entrenador manifestó: "Hace unas semanas dije quizás en 10 días te quedas sin nada, se cometieron muchas distracciones en los partidos que no ganamos, pero en la copa estamos bien, se ve que hay algo que nos dio esa posibilidad. Es una lástima no haber sumado tres puntos en el torneo y ya hubiéramos estado pensando en otra cosa y cerraríamos un semestre espectacular. No quiere decir que este no sea bueno, pero cuando esté equipo no competía otro torneo estuvo entre los ocho siempre", declaró.

Sobre el cierre de la fase regular del campeonato, comentó: "Ante Banfield voy a poner otro equipo, uno que esté descansando, y que veamos jugadores que habitualmente no juegan para tenerlos en cuenta en la copa", sentenció el entrenador Omar De Felippe.

La próxima fecha el conjunto Ferroviario visitará a Banfield por la fecha 16 del Torneo Apertura.