Wanda mandó al frente a Icardi sin piedad: "Ya no quiere dedicarse al fútbol"

La empresaria regresó de Brasil y disparó con munición pesada contra su exmarido.

Hoy 12:09

Wanda Nara volvió a la Argentina en medio de una profunda indignación con Mauro Icardi, que el sábado se burló de la Justicia cruzando a sus dos hijas con la China Suárez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En un móvil con LAM (América), reconoció que las nenas están tristes y hasta lo hundió ventilando el secreto mejor guardado del jugador.

Harta de sus comportamiento, expuso que él ya no quiere dedicarse al fútbol y lo dejó mal parado ante el Galatasaray turco. “Hace muchos años que quiere dejar su carrera, mucho no le importa y no es su prioridad.

Lo tuve que convencer de firmar con el club de Turquía. Tuvo un momento depresivo muy grande en París donde lo ayudé yo y amigos míos”, explicó.

Segundos después, agregó: “Le puse como condición para seguir juntos que firmara este contrato. Después cuando salió campeón me agradeció. Es mi familia y lo volvería hacer". Lo cierto es que actualmente, la expareja está más que enemistada, y varios allegados al rosarino están convencidos de que Wanda solo quiere destruirlo, mientras que ella insiste en que él está despechado porque lo dejó.