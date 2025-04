Días y horarios confirmados para la última y definitoria fecha del Torneo Apertura: cuándo juega Central Córdoba

El Ferroviario visitará a Banfield con la obligación de ganar y esperar otros resultados.

Hoy 18:23

Programación:

Viernes 2 de mayo

15.30: Banfield vs. Central Córdoba (SdE) (Zona A)

15.30: Independiente Rivadavia vs. Defensa y Justicia (Zona A)

15.30: Argentinos vs. Estudiantes (Zona A)

15.30: Racing vs. Newell's (Zona A)

18.00: Unión vs. Belgrano (Zona A)

Sábado 3 de mayo

16.00: Deportivo Riestra vs. Godoy Cruz (Zona B)

16.00: Talleres vs. Instituto (Zona B)

16.00: Sarmiento vs. San Lorenzo (Zona B)

18.30: Rosario Central vs. Independiente (Zona B)

21.00 Huracán vs. Barracas Central (Zona A)

21.00: Atlético Tucumán vs. Lanús (Zona B)

Domingo 4 de mayo

15.30: Gimnasia vs. Platense (Zona B)

15.30: San Martín (SJ) vs. Aldosivi (interzonal)

18.00: Tigre vs. Boca (Zona A)

20.30: River vs. Vélez (Zona B)