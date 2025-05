La fotos de Wanda Nara en la cama sin filtros y un juego público con L-Gante que nunca termina

En un nuevo escenario de coincidencias, la empresaria se mostró entre sábanas, justo después de un comentario audaz del cantante.

El sol comenzó a bajar y la luz entraba en penumbras a través de unas cortinas entreabiertas. En el centro de la escena, Wanda Nara —apenas cubierta por una sábana blanca— mira a cámara. La imagen apareció en sus historias de Instagram como una postal íntima, sin filtros ni artificios, con una frase breve que suena a trinchera: “La siesta no la negocio. Fan”. No es solo una confesión de rutina. Es una declaración de principios. Y quizás, un mensaje que en realidad está dirigido a una sola persona.

Ese mismo miércoles por la tarde, a unas horas de distancia, L-Gante —o Elián Valenzuela, como figura en su documento— había publicado una imagen desde un living, con el torso desnudo, cubierto por una toalla blanca, y un pie de foto que dejó abierta la interpretación: “Alta tarde, está pa la siesta... siesta te deja”. Una frase ambigua. O una provocación. Porque en el universo virtual que comparten desde hace más de un año, ninguna publicación es inocente.

Wanda fan de la siesta

Después de un noviazgo tan vertiginoso como mediático, los protagonistas de esta historia dijeron, hace apenas días, que la relación estaba terminada. Sin embargo, los hechos narran otra cosa. La sinfonía de fotos, frases y reacciones sigue componiendo una partitura compartida. Si hubo adiós, fue solo formal. El vínculo —sea amor, deseo o estrategia— permanece latiendo en cada publicación, y lo saben.

Wanda, que regresó recientemente de Brasil donde grabó un videoclip aún en secreto, había tenido jornadas intensas de producción. Pero este miércoles eligió parar. La cama, el descanso, el cuerpo. No fue solo una siesta. Fue una escena cuidadosamente elegida para generar impacto. Porque la empresaria no improvisa: cada gesto suyo es parte de una narrativa visual y emocional que ella misma maneja con precisión quirúrgica.

En redes sociales, la imagen no tardó en viralizarse. Los comentarios se multiplicaron como en una plaza pública. Y ahí está el juego: no importa si están juntos o no. Importa que siguen hablándose con imágenes, frases, cuerpos. Con una lengua propia que mezcla cumbia 420, lujo europeo y códigos digitales. Un juego donde nadie termina de irse del todo.

De hecho, en las últimas horas, la multitud del Movistar Arena saltaba al ritmo del cuarteto cuando, sin previo anuncio, L-Gante irrumpió en escena durante el show de Ulises Bueno. Así, el ídolo de la cumbia 420 tomó el micrófono. El estadio tembló.

L-Gante

El tema elegido fue “No cambié”, una colaboración entre él, Ulises Bueno y el grupo DesaKTa2. No era solo una canción. Era un manifiesto. Al comenzar su parte, con un grito que hizo eco en las tribunas, lanzó al aire un nombre que lo persigue como una sombra larga: “¡Wanda!”. No fue un error. Ni una broma. Fue un conjuro. De hecho, así figura en la versión grabada, y así su ex pareja flotó como un espectro sobre cada palabra que siguió.

“Ando de vago, con amigos que están siempre segundeando. La bruja sabe que yo no soy ningún santo. Y si no cambio, me bajo un cambio”. Lo dijo con los ojos clavados en la multitud, como si cada verso fuera una línea directa con ella. El público lo entendió. Respondió con un rugido entre la confesión y la provocación.

Pero la noche no se quedó ahí. Minutos más tarde, con el mismo aplomo, se apropió del escenario con una versión cuartetera de uno de los temas más íntimos de su carrera: “Antes que me vaya”, dedicado a Wanda e incluido en su álbum Celda 4. Fue un giro inesperado. El ritmo mutó, y con él, el tono. Bajo una luz tenue que le recortaba el perfil, cantó con voz herida, como si cada estrofa le arrancara algo.

¿Fin del amor? ¿O solo un capítulo más de una historia que se sigue escribiendo en clave pública? En el mundo de Wanda Nara, los finales nunca son lo que parecen. Y en el mundo de L-Gante, las siestas tampoco.