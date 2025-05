Se programó la cuarta fecha de la Copa Santiago de fútbol femenino

Desde las 8 de la mañana, tres canchas estarán activas en simultáneo con encuentros de Primera, Reserva, Sub-15 y Sub-13.

Hoy 14:33

Este domingo 4 de mayo se disputará la cuarta fecha de la Copa Santiago con una jornada repleta de emociones en el predio de UPCN. Desde las 8 de la mañana, tres canchas estarán activas en simultáneo con encuentros de Primera, Reserva, Sub-15 y Sub-13.

La organización ya definió el cronograma completo, que incluye duelos destacados entre clubes tradicionales de Santiago del Estero.

CANCHA 1:

08:00 - Unión Santiago vs. Agua y Energía LB (Reserva)

09:00 - Mitre vs. Instituto Dep. Santiago (Primera División)

10:00 - Unión Santiago vs. Agua y Energía LB (Primera División)

11:00 - Sarmiento LB vs. Central Argentino LB (Reserva)

12:00 - Sarmiento LB vs. Central Argentino LB (Primera División)



CANCHA 2:

08:00 - Mitre vs. Instituto Dep. Santiago (Sub15)

09:00 - Sarmiento LB vs. Central Argentino LB (Sub15)

10:00 - Mitre vs. Instituto Dep. Santiago (Reserva)

11:00 - Central Córdoba vs. Estudiantes (Sub15)

12:00 - Central Córdoba vs. Estudiantes (Reserva)



CANCHA 3

10:00 - Central Córdoba vs. Sarmiento LB (Sub13

11:00 - Mitre vs. Central Argentino LB (Sub13)



LIBRES

Central Córdoba - Primera

Unión Santiago - SUB15