Paulo Coutinho, el brasileño hincha de Flamengo que vive en Santiago y alienta también a Central Córdoba: “Gane quien gane, voy a ser feliz”

Hoy 16:38

Paulo Coutinho, nacido en Brasil, pero afincado en Santiago del Estero desde hace años, vive una previa muy especial: este miércoles, su querido Flamengo visitará a Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades por la fecha 4 de la Copa Libertadores, y él estará dividido entre dos pasiones.

“Gane quien gane, voy a ser feliz”, aseguró emocionado en diálogo con Radio Panorama. Aunque su corazón es del Mengão desde chico, cuando iba al Maracaná, el tiempo y la tierra santiagueña le despertaron un fuerte cariño por los clubes locales: “Conozco Central Córdoba, Mitre y Güemes. Soy hincha de Flamengo, pero también del fútbol en general”.

Coutinho confesó que ya no sigue tanto el fútbol brasileño como antes y valoró la intensidad con la que se vive el deporte en Sudamérica: “Los europeos no alientan ni apoyan como nosotros. Viví allá un tiempo y nunca vi esa pasión como la nuestra”, dijo. Y entre risas, evitó entrar en comparaciones picantes: “No puedo decir dónde se vive con más pasión, sería una ofensa para el pueblo de Río”.

Sobre el partido, fue claro: “No va a pasar lo que pasó en Brasil. Ojalá sea un gran partido entre dos pasiones grandes”. Aunque vestirá la camiseta del Flamengo, su mensaje es claro: “Pase lo que pase, voy a salir feliz”.