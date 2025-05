Virginia Gallardo recordó su historia con Ricardo Fort: “Sí, me ofreció casamiento”

La panelista se emocionó en el programa de Mirtha Legrand al hablar del vínculo que tuvo con el empresario mediático. “No fue una pareja arreglada”, aseguró, ante los rumores que circularon en su momento.

Hoy 15:51

Virginia Gallardo fue una de las invitadas de este sábado en la mesa de Mirtha Legrand y protagonizó un emotivo momento al hablar de su relación con Ricardo Fort, uno de los romances más recordados de la farándula argentina.

Todo comenzó cuando La Chiqui hizo mención a aquel vínculo que acaparó la atención de los medios hace más de una década. “Yo no te conozco mucho, pero pienso que fuiste el gran amor de Ricardo Fort”, lanzó la conductora, dejando sin palabras a Virginia, quien se emocionó y soltó una sonrisa nerviosa.

Ante la consulta de la periodista Guadalupe Vázquez, quien preguntó si se trató de una relación armada para las cámaras, Gallardo fue categórica: “No, no fue una pareja arreglada. Sé que se dijeron muchas cosas, pero no necesito que me crean”, respondió con firmeza.

El momento más íntimo se vivió cuando Mirtha le preguntó si el empresario alguna vez le había propuesto casamiento. Visiblemente conmovida, Virginia contestó: “Sí, también”, confirmando que la relación fue mucho más profunda de lo que muchos imaginaron.

“¡Pero hubieras sido la dueña de los chocolates!”, exclamó entre risas Mirtha, en alusión a la fortuna de la familia Fort y su histórica empresa chocolatera.

Pese a que nunca llegaron a formalizar su relación, muchos allegados sostienen que Virginia fue el gran amor de Ricardo Fort, incluso en ausencia de un vínculo íntimo. La propia Gallardo ha defendido en reiteradas ocasiones la autenticidad del cariño que los unió.