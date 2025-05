Alejandra Maglietti contó el drama que sufre en el sexto mes de su embarazo

La modelo aseguró que no todo es color de rosa mientras espera a Manuel y enumeró sus problemas.

Hoy 10:44

Alejandra Maglietti no la está pasando muy bien en su sexto mes de embarazo. Al aire del programa de radio en el que trabaja junto a Lizy Tagliani dio detalles del drama que atraviesa por estos días y conmovió a los oyentes y seguidores, quienes le desearon que todo mejore pronto para que la recta final de la gestación sea más amena.

Fastidiosa, la modelo lanzó: “Me duele la costilla, la espalda. Después de buscar un montón por internet y de fijarme en TikTok, Instagram y Google, encontré una almohada que tiene como una forma especial. Es como que te metés adentro y como que te agarra bien la panza y la espalda, pero tenés que equilibrar todo y es un quilombo”.

Agotada del malestar, dio el tip que implementó para poder dormir algunas horas. “Ayer me dolía tanto acá al costado que me metí una toalla enroscada en la espalda para que me quede la cintura derecha, porque si no es imposible”, concluyó sin perder la ilusión de vivir el último trimestre con tranquilidad y organizando lo que falta para la llegada de Manu, el bebé que tendrá con su novio misterioso.

Por qué Alejandra Maglietti no muestra al papá de su hijo en las redes

Alejandra Maglietti reveló que tomó la decisión de no mostrar a su novio en las redes sociales y explicó por qué. “No me gusta exponer mi relación personal, porque siento que así como te critican por un filtro, también empieza como a haber un montón de odio para una relación. Es muy difícil”, comentó en su visita a Los Profesionales de Siempre.

Luego, agregó: “Y también, la verdad que si lo mostrás te lo quieren afanar. Te lo digo de una. Subí una historia y 50 pibas le mandaron mensajito privado. Fue horrible. Yo soy celosa. Hace dos años que lo tengo guardado”.

Tras haber dado por finalizado el tema, Maglietti también ventiló que sufre bullying: “Me sorprende la cantidad de comentarios malos que llegan a notas en portales. Eso me jode, que se amplifique el comentario de un odiador”.