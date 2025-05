La AFA confirmó las fechas de los 16avos de final de Copa Argentina con ultimátum para River y Boca

Dieron a conocer la programación de los encuentros que restaban definir del certamen repartidos a lo largo de junio.

Hoy 12:54

En medio de tensiones dirigenciales, la AFA definió este viernes el cronograma de los 16avos de final de la Copa Argentina, incluyendo las fechas que restaban confirmar y sorprendiendo a varios clubes al distribuir los encuentros a lo largo de todo junio.

Hasta el momento, los únicos partidos oficializados eran tres: Vélez vs. Lanús (miércoles 21 de mayo, 21.10, en Deportivo Morón), Newell’s vs. Defensa y Justicia (jueves 22, 21.10, en San Nicolás) y Deportivo Riestra vs. Deportivo Armenio (sábado 24, en cancha de Estudiantes de Caseros). El único cruce ya disputado fue el que Central Córdoba de Rosario le ganó por penales a Gimnasia.

El nuevo calendario confirmado

A continuación, las nuevas fechas programadas por la organización para los 16avos de final:

Domingo 1° de junio: Estudiantes vs. Aldosivi

Lunes 2 de junio: Racing vs. San Martín de San Juan

Miércoles 4 de junio: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente y San Lorenzo vs. Quilmes

Sábado 7 de junio: Excursionistas vs. Argentinos Juniors

Domingo 8 de junio: Unión vs. Rosario Central y Platense vs. Independiente Rivadavia

Domingo 15 de junio: Tigre vs. Banfield

Viernes 27 de junio: Belgrano vs. Defensores de Belgrano y Instituto vs. Huracán

La excepción para River y Boca

Los únicos cruces que aún no tienen fecha definida son River vs. San Martín de Tucumán y Boca vs. Atlético Tucumán. La AFA aclaró que esta decisión responde a la participación de ambos gigantes en el Mundial de Clubes, que se celebrará desde mediados de junio.

Pese a la postergación, se estableció como fecha límite el 31 de julio de 2025 para la disputa de ambos compromisos, por lo que deberán reprogramarse una vez finalizada la participación internacional de Millonarios y Xeneizes.

Con estas definiciones, el torneo más federal del país empieza a tomar forma en su camino hacia los octavos de final, donde los equipos de todas las categorías buscan seguir dando la sorpresa.