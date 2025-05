Wanda Nara filtró un nuevo audio y volvió a apuntar contra Icardi y la China Suárez: "Lo tiene amenazado"

La empresaria acusó a su exmarido de provocarla a propósito y afirmó que él está “controlado” por la actriz. El material fue difundido en LAM.

Hoy 20:18

Un nuevo audio de Wanda Nara volvió a encender la polémica en torno a su conflictiva relación con Mauro Icardi y su histórica rivalidad con la China Suárez. En el mensaje, que fue difundido por Pepe Ochoa en LAM (América), la empresaria expresa su hartazgo y asegura que el futbolista disfruta hacerla enojar. “Mauro, cuanto yo más reacciono, más se regocija y le encanta. Ama que yo me enloquezca”, se le escucha decir, visiblemente afectada por la situación.

Además de referirse a las provocaciones de su exmarido, Wanda disparó con fuerza contra la actual pareja de Icardi, al asegurar que él estaría siendo manipulado y que no lo advierte. “Él no contesta y está contenido simplemente porque ella lo tiene amenazado que donde habla, lo deja y se le cae el plan. Nunca va a decir nada, fijate que ni me sale a contradecir nunca y yo todo lo que digo es verdad”, afirmó la mediática.

El nuevo capítulo en este triángulo mediático reaviva la tensión entre los protagonistas de un escándalo que lleva años ocupando titulares. Wanda e Icardi, separados pero aún envueltos en conflictos personales y familiares, siguen cruzándose a través de mensajes públicos y filtraciones. La presencia constante de la China Suárez en el relato de Wanda demuestra que las heridas no están cerradas y que los enfrentamientos, lejos de apagarse, continúan generando repercusión.