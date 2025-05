Mariano Herrón analizó la eliminación de Boca: “Una frustración muy grande”

El DT interino del Xeneize habló luego de la caída ante Independiente en La Bombonera.

Hoy 00:55

Luego de la dura eliminación de Boca Juniors en los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 ante Independiente, el entrenador interino Mariano Herrón enfrentó a la prensa en una conferencia que duró apenas cinco minutos, marcada por la frustración y el silencio.

"Sentí una frustración muy grande", reconoció Herrón, visiblemente afectado tras la derrota por 1-0 en la Bombonera, resultado que dejó al Xeneize fuera de la competencia y encendió nuevamente las críticas contra la dirigencia.

Consultado sobre el ánimo del plantel, el técnico fue claro: "Hoy nada. El dolor que hay ahí adentro es muy grande y mucho para hablar en este momento no hay. Mañana o en los próximos días se reflexionará y se sacarán conclusiones."

También descartó haber tenido contactos con la dirigencia respecto a su futuro:

"No hablé absolutamente nada."

Las frases más destacadas de Herrón:

"Me hago responsable de estos partidos. No sé si es un fracaso, pero no cumplí el objetivo que me había planteado de intentar llegar hasta (la final) el 1° de junio."

"El primer tiempo había sido bueno, con tres o cuatro situaciones muy claras y después entendí que haciendo los dos cambios (los ingresos de Ander Herrera y Edinson Cavani) íbamos a tener más juego y no se dio así."

"Independiente tiene un funcionamiento, hace rato que trabaja con ese entrenador. Tendremos falencias nuestras, miraré después el partido y las analizaré mejor."

"Lo que quise hacer (con los cambios) no se cumplió, tenía en el banco dos jugadores de jerarquía que nos podían dar algo diferente. Con Ander Herrera quería juego en la mitad de la cancha y con Cavani lo de él: gol."

Mientras la dirigencia evalúa los próximos pasos, Boca entra en una etapa de definiciones clave, con la necesidad urgente de encontrar un rumbo claro de cara al Mundial de Clubes, su próximo gran objetivo.