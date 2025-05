Ricardo Darín y su reflexión sobre el éxito global de El Eternauta: “La serie te inflama de argentinidad”

Entrevistado en Urbana Play por Andy Kusnetzoff, y a varias semanas del estreno, el protagonista de la exitosa serie de Netflix analizó varias razones que explican el fenómeno, tanto a nivel local como internacional

Hoy 20:21

Ricardo Darín estuvo en Urbana Play, en una larga entrevista con Andy Kusnetzoff y equipo. A esta altura, y salvo que el lector haya logrado habitar otro mundo en las últimas dos semanas, con Darín hay un tema obligado: hablar de El Eternauta, de su inmediato éxito argento y su ¿inesperado? éxito global.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Primeras sensaciones luego de tantos elogios unánimes. “Ante todo -explicó Darín tratando de enumerar las razones del fenómeno, y lo primero que destaca pasa por el orgullo nacional- porque fue hecho con mucho enfoque, por decirlo de una forma tranquila. Con mucho respeto por el original, teniendo en cuenta además que es una versión y que tenés que mover las piezas porque si no no te da. Yo creo que más allá de la ciencia ficción, más allá de la realización, que realmente es muy, muy buena, lo que pasa es esta cosa de sentir que acá se puede”.

Y siguió: “Estamos tan cascoteados en algunos aspectos que cuando algo logra reunir esa especie de unanimidad, en ese sentido, la serie te inflama la argentinidad. Y hay algo también de El Eternauta, eso de nadie se salva solo. O, también, lo viejo funciona... Para mí son dos cosas que no son casualidades. Hay varias consignas buenísimas".

El factor Stagnaro

Se sabe, el original de El Eternauta, guionado por Héctor Germán Oesterheld y dibujado por Francisco Solano López, salió en 1957. La serie de Netflix está adaptada y dirigida por Bruno Stagnaro (Pizza, birra y faso, Okupas, Un gallo para Esculapio). Dijo Darín: “Cuando se habla de una muy buena producción, no se habla solamente de la realización, sino del criterio. La idea era armar un equipo como el que se armó, en donde cada uno que entra a jugar, juega bien y con la cabeza de Stagnaro...

“Había que meterse con una historia icónica argentina que ya sabíamos que había muchos fanáticos acá, y muchos en España, también -cosa que me sorprendió muchísimo- porque la historieta en sí no es solamente algo admirado y venerado en en nuestro país. Volviendo, había que meterse con una historia de esas características, llevarlo a una producción audiovisual, aunque tengas a Netflix atrás. Y poder cranear las cosas como lo hizo Bruno”.

El ingrediente Malvinas

Darín también destacó la decisión de incorporar el ingrediente de la Guerra de las Malvinas, de 1982, a la hora de adaptar -y actualizar- la historia original. Un pasado de Juan Salvo que, a la vez, justificará su destreza con las armas.

“Sí, eso me pareció súper. Me emocionó un montón. Me gustó muchísimo ese giro, incluir un pasado posible, porque obviamente en una adaptación tenés que inventarle los pasados posibles a los personajes... Eso salió de la cabeza de Bruno y de sus guionistas. Y es una forma de justificar el manejo de armas de Juan Salvo”.